В Ярославской области за сутки коронавирусом заразились 1 163 человека

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В Ярославской области вновь поставлен антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки. По данным оперштаба на 7 февраля, заразились коронавирусом 1 163 человека. С начала пандемии вирус подхватили 99 683 жителя региона.

Ежедневно в COVID-клиники госпитализируют более 100 человек. По данным на понедельник, госпитализация потребовалась еще 123 пациентам.

За сутки скончались 10 человек. С начала пандемии – 2 144.

Заболели в России: 12 982 023 (+171 905)

Умерли в России: 336 023 (+609)