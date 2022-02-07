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Здоровье7 февраля 2022 9:19

В Ярославской области за сутки коронавирусом заразились 1 163 человека

Поставлен очередной антирекорд по числу заболевших за сутки
Полина Вачнадзе
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Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

В Ярославской области вновь поставлен антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки. По данным оперштаба на 7 февраля, заразились коронавирусом 1 163 человека. С начала пандемии вирус подхватили 99 683 жителя региона.

Ежедневно в COVID-клиники госпитализируют более 100 человек. По данным на понедельник, госпитализация потребовалась еще 123 пациентам.

За сутки скончались 10 человек. С начала пандемии – 2 144.

Заболели в России: 12 982 023 (+171 905)

Умерли в России: 336 023 (+609)

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