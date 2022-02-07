В Ярославле столкнулись автобус и троллейбус с пассажирами

В Ярославле у школы №43 столкнулись троллейбус и автобус. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 7 февраля, около 10 часов утра на улице Большая Октябрьская столкнулись автобус и троллейбус. Первый шел пустой, во втором находилось около 20 пассажиров.

Общественный транспорт ехал по встречным полосам, столкновение получилось лобовое. Троллейбус выехал на тротуар у школы №43.

К счастью, серьезно в аварии никто не пострадал.

- Оказана разовая медицинская помощь женщинам – водителям автобуса и троллейбуса. На месте сейчас работают сотрудники ДПС, все обстоятельства ДТП уточняются, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.