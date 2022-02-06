В деревню Ярославской области энергетики приехали устанавливать счетчики, но увязли в снегу

Машина энергетиков застряла в снегу. Фото: группа "Жесть Ярославской области"

Не секрет, что в деревнях Ярославской области есть проблемы с электричеством. Перепады напряжения, старые счетчики - все это быт населения, которое живет вдали от областного центра. Кое-как, но в регионе все-таки решают эту проблему, например, в деревне Слободка Переславского района недавно начали устанавливать новые счетчики.

Казалось бы, отличное решение. Правда, паутина проблем региона не так проста. Задеваем одну ниточку, и рвутся остальные. Машины электриков намертво завязли в снегу на дороге, специалисты даже не успели начать свою работу.

- Первый раз энергетики приехали к нам 1 февраля устанавливать новые счетчики. Разворотили всю дорогу, намусорили и уехали. Два дня жители деревни своими силами восстанавливали дорогу. Проехать по ней, не съехав в кювет, было просто невозможно! Только мы хоть чуть-чуть привели дорогу в порядок, как энергетики нарисовались снова! В этот раз вышка завалилась в кювет ровно там, где они раскурочили дорогу в прошлый раз! На помощь вызвали бурильную машину! Увы, и она завалилась в канаву! Дальше - больше: вызвали кран, который весит двадцать тонн. Только благодаря мастерству водителя, кран не свалился, а только забуксовал, - пожаловалась Лия Успенская, жительница Слободки в социальных сетях.

"Комсомолка" обратилась в Россети Ярославской области и поинтересовалась, зачем их специалисты "разворотили всю дорогу, намусорили и уехали". В ответ услышали полярное мнение по ситуации:

- Специалисты Россети Центр Ярэнерго ведут в деревне Слободка плановую установку интеллектуальных приборов учета. Работы в деревнях осложняются тяжелыми дорожными условиями. Машины застревают на узких малорасчищенных дорогах, бригадам сложно добраться до электросетевого оборудования даже на высокопроходимом транспорте. Время, которое энергетики могли бы использовать для установки и настройки приборов учета уходит на вытаскивание машин из завалов. Энергетики просят жителей отнестись с пониманием к данной ситуации.

В диалог вступил и глава Ярославского района Николай Золотников:

- Дорога находится в хорошем состоянии, состоит она из плит. Проблема возникла после заезда тяжелой техники, принадлежащей "РОССЕТИ МРСК Центр". На данный момент, благодаря оперативной работе, проблема решена, дорога приведена в надлежащее состояние.

Власти говорят одно, рабочие другое, а жители третье. На чей же стороне правда?

- Ребята из Россетей молодцы, они не виноваты в том, что их отправляют устанавливать счетчики, когда очень много снега. Вы думаете, они не знают про то, что могут повредить накатанную дорогу? Или вы думаете, что они могут просто отказаться от работы по наряду, который им сверху спустили? Глава молодец, что помог решить эту проблему и расчистить дорогу. О чем тут спорить? - высказал свое мнение местный житель Алексей Владимиров в группе "Курбанский мир".

Вывод такой: паутину региональных проблем нужно распутывать, а не рвать - необходимо действовать сообща. Например, более тщательно готовить дороги к приезду больших машин, чтобы избежать подобных конфликтов.