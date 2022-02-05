"Лена себя еще покажет": мама участницы Олимпиады в Пекине рассказала, как болела за дочь

Елена Серегина, воспитанница рыбинской школы олимпийского резерва, прошла в четвертьфинал на дистанции 500 метров олимпийских соревнований по шорт-треку. ФОТО: страница Елены Серегиной в Instagram

Елена Серегина, воспитанница рыбинской школы олимпийского резерва, прошла в четвертьфинал на дистанции 500 метров олимпийских соревнований по шорт-треку.

Отлично стартовав и быстро набрав скорость, Елена немного сдала позиции ближе к финалу. Подвел соскочивший конек и этой ошибкой сразу же воспользовалась соперница. Чтобы определить победителя забега, пришлось воспользоваться фотофинишем. Отставание Елены Серегиной оказалось минимальным: ее время 43,605 против 43,579 участницы, занявшей первое место.

Помимо Елены Серегиной в четвертьфинал вышла Софья Просвирнова, которая в своем забеге также пришла второй. К сожалению, еще одна спортсменка российской сборной Екатерина Ефременкова пришла четвертой и завершила свои выступления в этой дистанции.

Дома в Рыбинске за Елену болели мама и папа.

- Переживали очень, муж все кричал "Лена, давай". Расстроились сначала очень, что могла бы не упустить возможность стать первой, но упустила. Но, главное, что в четвертьфинал вышла, - говорит мама Лена Светлана Серегина.

Она сразу же, как только стали известны результаты, написала дочери сообщение.

- Лена ответила тут же. Говорит, что услышала суету за спиной, решила, что обгонят. Но ничего, думаю, в эстафете все получится у них, усталость пройдет, пока мужчины бегут и она себя покажет, - надеется мама одной из самых юных участниц Олимпиады.