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Общество4 февраля 2022 8:12

В Ярославле из-за аварии на Волковской площади встали троллейбусы

Столкнулись автобус №66 и легковушка
Полина Вачнадзе
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На площади Волкова в Ярославле столкнулись автобус и легковушка. ФОТО: читатель КП

На площади Волкова в Ярославле столкнулись автобус и легковушка. ФОТО: читатель КП

На Волковской площади в Ярославле сегодня, 4 февраля, произошло ДТП. Дорогу не поделили автобус №66 и легковой автомобиль. У легковушки повреждена правое крыло и дверь, у ПАЗа помята передняя часть.

Троллейбусы выстроились на улице Ушинского. ФОТО: читатель КП

Троллейбусы выстроились на улице Ушинского. ФОТО: читатель КП

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, по предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

- Стоят троллейбусы №1, 8 и 9. Автобус и легковой автомобиль перекрыли им проезд, - сообщает с места аварии очевидец.

Автомобили и другие автобусы могут объехать место ДТП, троллейбусам этого не сделать. ФОТО: читатель КП

Автомобили и другие автобусы могут объехать место ДТП, троллейбусам этого не сделать. ФОТО: читатель КП

Происшествия: ДТП
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