Образ будущего напишут с ярославцами

Михаил Евраев: - Нам не нужны документы, написанные в кабинетах и потом спущенные на землю. Фото: Правительство Ярославской области

Ее не будут создавать с нуля – ведь регион живет по долгосрочным планам, а разработают с учетом мнения представителей общественности, бизнеса, промышленности в районах и городских округах администрации муниципальных образований. Работа пройдет в несколько этапов. Подробно вопрос 3 февраля рассмотрели на заседании правительства области, которое провел врио губернатора Михаил Евраев.

- Мы начинаем большую работу над стратегией развития муниципальных образований. То есть над формированием четкого плана развития городов и районов Ярославской области на ближайшие пять лет. Конечно, стратегия развития будет формироваться не с нуля. Уже многое сделано, и каждый район имеет определенные представления, как он будет развиваться. Но когда я встречаюсь с жителями во время поездок, они спрашивают - что у нас будет сделано в этом году, следующем, через год. Поэтому мы хотим, чтобы жители понимали это вместе с нами, и все эти планы были зафиксированы в документах, - сказал врио губернатора области Михаил Евраев.

Он отметил, что стратегии развития муниципальных образований будут разрабатываться с участием жителей и представителей экспертного сообщества.

- Нам не нужны документы, написанные в кабинетах и потом спущенные на землю. Поэтому это будет публичный процесс, учитывающий интересы граждан и инициативу с мест, - сказал Михаил Евраев и обратил на это внимание всех глав и членов правительства.

Как рассказал заместитель председателя правительства области Алексей Доронкин, проанализированы практики разработки аналогичных документов в других субъектах страны. Выработана методология формирования стратегических планов развития, и подготовлен проект типовой формы плана на 2022-2027 годы, в котором учтены все ключевые сферы жизнедеятельности, экономики районов и области в целом.

Стратегии будут структурно разделены на шесть блоков: экономическое развитие, развитие инфраструктуры, развитие социальной сферы, муниципальное управление, безопасность, привлечение инвестиций. Каждое направление содержит в себе подразделы и мероприятия, исполнение которых входит в полномочия органов местного самоуправления.

- После подготовки проектов стратегий с учетом мнения общественности будем собираться и рассматривать каждый район по каждому конкретному направлению вместе с главами, - отметил Михаил Евраев. - Они не должны быть общими документами. И будут находиться в открытом доступе и содержать конкретные мероприятия, которые будут реализованы.