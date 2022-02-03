В Ярославле накрыли нарколабораторию и изъяли около 30 килограммов синтетического вещества

Нарколаборатория находилась в частном доме в Ярославле. ФОТО: МВД России

Ярославские полицейские накрыли нарколабораторию, которая находилась в частном доме в Ярославле. По подозрению в незаконном производстве и сбыте запрещенных веществ задержаны довольно юные жители Вологодской области: девушке всего 20 лет, ее напарнику чуть больше – 22. По словам задержанного, сначала он работал наркокурьером, а потом ему предложили заниматься изготовлением. Обоим грозит до 20 лет лишения свободы.

В комнатах дома оперативники обнаружили оборудование, реактивы, а также партию уже изготовленного вещества весом около 30 килограммов. Экспертиза показала, что эти мефедрон.

- Полицейские пресекли поступление на черный рынок около 60 тысяч разовых доз запрещенного вещества. По имеющейся информации, наркотики злоумышленники планировали реализовать на территории Ярославской области и других регионов, - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемые уже заключены под стражу.