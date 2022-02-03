В Ярославской области сразу на 100 человек выросла суточная заболеваемость COVID-19

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В Ярославской области резко выросла суточная заболеваемость коронавирусом: вчера, 2 февраля, этот диагноз был поставлен 676 ярославцам, сегодня – 777. С начала пандемии COVID-19 заболел 95 621 житель региона.

За сутки скончались 10 человек, всего с начала пандемии умерли 2 112 ярославцев.

Медицинская помощь в стационарах потребовалась еще 165 пациентом с COVID-19. В области уже развернуто больше двух тысяч коек и, судя по всему, это еще не предел.

Заболели в России: 12 284 564 (+155 768)

Умерли в России: 333 357 (+667)