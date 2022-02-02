За два года работы ООО "Рыбинская генерация" в городе ухудшилась ситуация с теплом и горячей водой

В Рыбинске оценили работу компании "Рыбинская генерация", которая уже два года занимается системами теплоснабжения города Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске оценили работу компании "Рыбинская генерация", которая уже два года занимается системами теплоснабжения города. По словам исполняющего обязанности главы Алексея Рябченкова, за это время ситуация с теплом и горячим водоснабжением во втором по величине городе Ярославской области только ухудшилась.

- Основная претензия - увеличение показателя аварийности. По сравнению с прошлым годом он вырос на 40%. Специалистами зафиксировано 1 400 нарушений на 226, 9 километрах сетей. Это означает, что организации необходимо в самые короткие сроки переходить к плановой замене коммуникаций, а не аварийному ремонту. "Рыбинской генерации" нужно пересмотреть планы работ и начать замену сетей с Полиграфа, Северного, где в этом отопительном сезоне возникли серьезные проблемы, -сказал Алексей Рябченков.

Кроме того, зафиксированы нарушения температурного режима в котельных микрорайонов Веретье, Прибрежный, Северный, Полиграф. Многие территории, где проводились раскопки во время ремонта, там и не были благоустроены.

- Да они скоро весь город в траншеи превратят, - пишут рыбинцы в соцсетях об аварийных работах.

По комиссионному соглашению, которое было подписано в конце 2019 года, "Рыбинская генерация" взяла на себя обязательства по реконструкции городских теплосетей и теплообъектов. В течение 20 лет компания должна вложить в модернизацию порядка миллиарда рублей. Однако проверки показали, что обязательства эти в полной мере не исполняет.

В домах 33 и 35 на улице Гагарина "Рыбинска генерация" должна была проложить новый трубопровод и установить нагревательные котлы в котельной. Работы не выполнены. Магистральная сеть на улице Софьи Перовской не введена в эксплуатацию. И это только малая часть примеров не исполнения условий договора.

Претензия в адрес руководства уже направлена.

- Я предлагаю "Рыбинской генерации" претензию рассмотреть и встретиться со мной для выработки плана действий по выходу города из коммунального коллапса, - прокомментировал Алексей Рябченков.