Михаил Евраев: «На каждой встрече жители говорят о том, что хотят видеть дворы удобными и комфортными»

На встрече Михаила Евраева с жителями также обсуждались вопросы модернизации системы водоснабжения, механизмов поддержки молодых учителей и врачей. Фото: Правительство Ярославской области

Самая большая появится в центре села. Эта общественная территория ранее была благоустроена в рамках проекта «Решаем вместе!». В 2018 и 2019 годах здесь были выполнены работы по строительству пешеходной дорожки из брусчатки, смонтировано уличное освещение на спуске к реке Сить. Обустроены пешеходные зоны между храмом Рождества Иоанна Предтечи и общественным пляжем, а также от парка Победы до спуска к реке. В рамках нового губернаторского проекта «Наши дворы» здесь появится современный игровой комплекс, выполненный в форме корабля. Также будут благоустроены два двора на улицах Гагарина и Республиканской. Выполнение работ сегодня врио губернатора Михаил Евраев обсудил с жителями в ходе рабочей поездки в Брейтовский район.

-Я много езжу по области, и на каждой встрече жители говорят о том, что хотят видеть дворы удобными и комфортными, чтобы в них было интересно и безопасно гулять детям, заниматься спортом, проводить праздники, общаться с соседями, - сказал Михаил Евраев. - Проект «Наши дворы» это ответ на то, о чем просят люди. Кстати, изначально мы назвали его «Наш двор». Но к нам в рабочую группу обращались жители. И говорили о том, что программа масштабная, рассчитана не на один год. Логичней было бы назвать ее «Наши дворы». Мы с этим аргументом согласились.

На встрече Михаила Евраева с жителями также обсуждались вопросы модернизации системы водоснабжения, механизмов поддержки молодых учителей и врачей.

- Это серьезная проблема для всех сельских районов. Поэтому решили запустить свою программу. При корректировке бюджета будем стараться предусмотреть средства по предоставлению жилья для медицинских работников именно в отдаленных районах, - отметил глава региона.