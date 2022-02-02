Михаил Евраев: «Крайне важно, чтобы все мероприятия по газификации Брейтовского района проходили в срок»

В ходе своей поездки в Брейтовский район Михаил Евраев также посетил местный завод по производству экопродукции из отходов древесины. Фото: Правительство Ярославской области

2 февраля врио губернатора Михаил Евраев в Брейтове обсудил сроки газификации территории с главой района Андреем Перовым и заместителем генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Ярославль» Александром Громовым.

В рамках программы развития газоснабжения и газификации Ярославской области на период 2021 – 2025 годов, подписанной правительством региона с ПАО Газпром, планируется построить газопровод-отвод с ГРС Брейтово, а также три межпоселковых газопровода общей протяженностью 62,4 км. Возможность подключения к газу будет обеспечена для более чем 2000 домовладений.

- Брейтовский район - последний негазифицированный в области. Люди уже давно ждут, когда к ним придет газ, и нам крайне важно, чтобы все мероприятия по газификации района проходили в срок, - сказал врио губернатора области Михаил Евраев. – Сделаем все, что необходимо от правительства области, от районной администрации, чтобы работы проводились в соответствии с графиком. Давайте решать все вопросы в оперативном порядке, готов включаться лично.

В ходе встречи было отмечено, что завершены проектно-изыскательские работы по трем межпоселковым газопроводам: ГРС Брейтово – с. Брейтово – с. Прозорово, ГРС Брейтово – с. Покровское-на-Сити – дер. Ульяниха и от ГРС Брейтово - село Черкасово- деревня Остряковка- село Горелово, с отводом на д.Лукинское. Получено положительное заключение экспертизы. Определены подрядные организации.

В ходе своей поездки в Брейтовский район Михаил Евраев также посетил производство ООО «Техпромснаб». Как сообщает пресс-служба областного правительства, на предприятии из отходов древесины выпускают брекеты (евродрова) и пеллеты общим объемом до 450 тонн в месяц. Экопродукция пользуется большим спросом в Брейтовском, Мышкинском, Угличском, Некоузском, Большесельском районах и Московской области. Пеллетное отопление активно применяется в объектах соцсферы – в школах, домах культуры, детских садах, медицинских пунктах, котельных. По словам руководителя Николая Латышева в планах до конца этого года запустить еще одну производственную линию и увеличить объем готовой продукции до 700 тонн в месяц. Появятся новые рабочие места. Сегодня здесь трудоустроены порядка 40 местных жителей.