Жители Ярославской области жалуются на проблемы с электричеством президенту

Жители оперативно стали сообщать фонду о своих бедах. Фото: ОНФ | Ярославская область

Жители деревень Ярославской области от безысходности и безразличия пожаловались на перебои электричества президенту России. В деревни Никифорово напряжение в розетках вдвое меньше нормы. У жителей Юрятино горит бытовая техника из-за перепадов напряжения. В Жуково выключили электричество на пять часов и из-за этого у одного из домов замерзла система отопления. На ремонт потребовалось 15 тысяч рублей.

- Чайники закипают за 20-25 минут, а продукты зимой предпочитают хранить на улице. Иногда электричество вообще отключают, - сообщает Народный фонд Ярославской области.

И это далеко не весь список проблемных деревень. Жители оперативно стали сообщать фонду о своих бедах. Комментариев накопилось свыше десятка.

- Деревня Богдановка, Тутаевский район сидим без электричества всегда, когда сильный ветер, снег, дождь. В деревне 40 домов, плюс еще рядом ближайшие деревни. В течении суток обычно включают свет, но бывает и двое суток нет электричества. У нас проблема в заросших электролиниях, - рассказала Юлия З.

- Село Никольское, Тутаевский район, ситуация такая же. Напряжения нет, технику бытовую нет смысла даже включать, бывает до суток нет электроэнергии, - поделилась Светлана П.

Проблему поставили на контроль. Первое совещание по этому вопросу пройдет 18 февраля.

- Электроснабжение селян — одна из самых популярных тем обращений на прямую линию с президентом. 18 февраля мы проведем совещание с органами власти и энергетиками по ситуации в Ярославском районе. Затем проверим, как идет отработка сигналов из других муниципальных образований, — отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта Анатолий Упадышев.