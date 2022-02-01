Застройщик рассказал, что собирается строить на Пятерке в Ярославле

На Пятерке планируют построить два 10-этажных дома Фото: Мэрия Ярославля

Два 10-этажных дома на 520 человек – такие многоэтажки планирует возвести АО «Ярославльзаказчик» в зеленой зоне на Пятерке между улицами Чкалова, Жукова, Розы Люксембург и Карла Либкнехта.

Сейчас участок площадью чуть десяти тысяч квадратных метров находится в территориальной зоне Ж2, где возможно строительство только среднеэтажных домов. Однако застройщик подал заявление в КУМИ с просьбой разрешить здесь строительство высоток от девяти этажей. По этому вопросу уже прошли общественные слушания и по предварительным данным большая часть участников против соседства с 10-этажками.

Застройщик утверждает, что на данный момент участок, где планируется два дома, представляет собой «незастроенное, заброшенное пространство». В действительности же там находятся обычные дворы, где играют дети и проводят время пенсионеры, которых на Пятерке немало.

Здесь собираются построить два многоэтажных дома Фото: Мэрия Ярославля

- В составе многоквартирных жилых домов предполагаются 1,2,3-х комнатные квартиры. При расположении жилых домов учтены все необходимые градостроительные нормативы, в том числе учтены нормы инсоляции в квартирах близсуществующих жилых домов, - говорится в информации, подготовленной к слушаниям и размещенной на сайте мэрии Ярославля.

Однако жителям Пятерки есть, что на это возразить.

- Я не представляю, как можно гармонично разместить два 10-этажных дома рядом с многочисленными двухтажками. Причем, сделать это так, чтобы в квартиры попадал дневной свет и мы не жили «окна в окна», - недоумевают жители квартала, где планируется стройка.

По планам застройщиков, дети из новых домов будут посещать уже существующие школы и детские сады, строительства новых социальных объектов в районе в ближайшее время не планируется.

- В детские сады у нас и так очередь, со школами попроще, но смогут ли они вместить всех желающих? Классы по 35 человек нам не нужны, - приводят контраргументы ярославцы.

Въезд на территорию жилого комплекта планируется со стороны улиц Жукова и Карла Либкнехта. Также проект предусматривает строительство спортивных площадок, игровой зоны для детей и зоны отдыха для взрослых.

- А нам от этого что? Новые дома огородят, и на все это благоустройство мы будем смотреть через забор. Про дороги отдельный разговор, они и так разбиты, что на улице Жукова, что на Карла Либкнехта. С Добрынинского моста не съедешь спокойно, приходится выруливать на встречку, чтобы не угодить в ямы. Будет работать многотонная техника, нам все окончательно разобьют, а приведут ли в порядок, не понятно, - не согласны с планами застройщика жители Пятерки.

- Я против строительства многоэтажки во дворе дома. Потому что у детей отобрали детскую площадку и придомовую территорию, которые должны принадлежать нашим домам. Застройщик поставит забор вокруг своего дома и тогда детям останется только играть в помойке, которую поставили во дворе нашего дома. Почему нарушаются права наших детей, чем они отличаются от тех, кто будет жить в этом новом доме. Почему всем наплевать на людей, лишь бы денег побольше получить от это стройки.

Новые дома собираются строить в одной цветовой гамме и стилистике с уже построенным на улице Жукова домом «Жуков гранд».

Жители Пятерки написали обращение к Михаилу Евраеву с просьбой защитить их интересы и не дать ход строительству многоэтажек Фото: Мэрия Ярославля

- В проекте жилого комплекса планируется использовать современные тенденции жилой архитектуры: витражное остекление, просторные входные группы, доступную среду для МГН, новейшие материалы облицовочного кирпича,- говорится в пояснительной записке.

Несмотря на все аргументы представителей АО «Ярославльзаказчик», ярославцев грядущее «осовременивание» Пятерки не радует. Инициативная группа уже направила письмо врио губернатора Ярославской области Михаилу Евраеву, с просьбой защитить интересы жителей района и их права. Еще один аргумент в их пользу: дополнительная нагрузка на коммунальные сети, которые и так ремонтируют ежегодно, окончательно их добьет.

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