В помощь больницам региона по поручению врио губернатора Михаила Евраева правительство выделит до 20-ти легковых машин. Фото: Правительство Ярославской области

31 января вопросы, в том числе, волонтерской помощи в пандемию обсудили на оперативном совещании у главы региона. - Ситуация с заболеваемостью в регионе непростая. Медперсонал работает на пределе. От жителей в социальных сетях поступают жалобы на длительное время ожидания врача, - прокомментировал Михаил Евраев. - Мы должны предпринять все необходимые меры, чтобы предоставить помощь тем, кому она необходима. В помощь больницам региона правительство выделит до 20-ти легковых машин. Они будут обслуживать заявки медучреждений региона и доставлять по вызовам участковых врачей.

Кроме того, дополнительно около 60 волонтеров будут помогать медикам в больницах, отвечать на звонки в колл-центрах поликлиник, обзванивать пациентов по результатам тестирования на наличие ковид, доставлять лекарственные препараты, помогать в регистратуре. По словам зампреда правительства Ларисы Андреевой, такие меры позволят снизить нагрузку на учреждения здравоохранения. Также увеличен штат операторов круглосуточной горячей линии по вопросам ковид, где можно получить необходимые консультации по лечению болезни по номеру 122.

Всего более 230 добровольцев региона ежедневно оказывают помощь пожилым и маломобильным людям, покупают им продукты и лекарства, автоволонтеры помогают врачам добираться до пациентов.