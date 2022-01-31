«Добьют старые сети»: жители Пятерки в Ярославле собирают подписи против строительства многоэтажных домов в зеленой зоне

Жители Пятерки просят Михаила Евраева не допустить строительства многоэтажек рядом с двухэтажными домами

Жители Пятерки обратились за помощью к врио губернатора Ярославской области. Ярославцы просят защитить их интересы и не разрешить строительство многоэтажек в зеленой зоне рядом со старыми двухэтажными домами.

Под обращением уже поставили подписи 174 человека. В письме говорится, что ярославцы «узнали об очередной «схеме» мэрии Ярославля по выделению на Пятерке подшефным организациям земельного участка для многоэтажной точечной застройки в обход законодательства». Речь идет о строительстве многоэтажных домов на зеленой аллее у дома №17а по улице Жукова.

- Если данное решение будет принято, это принесет значительные неудобства проживающим в квартале людям. Стройка разрушительно скажется на существующей застройке: заброшенные властями дома продолжат разрушаться, местные проезды, которые не ремонтировали с советских времен, будут окончательно растерзаны строительной техникой, - пишут жители Пятерки.

Кроме того, ярославцы опасаются и за коммунальную систему: на старую инфраструктуру появится дополнительная нагрузка по теплу и горячему водоснабжению, что окончательно добьет старые сети. А их и без того ремонтируют с завидной регулярностью.

Также ярославцы считают, что на ситуацию с возможной застройкой Пятерки должны обратить внимание правоохранительные органы.

- Земельный участок был предоставлен в апреле прошлого года для благоустройства. Однако вместо работ по благоустройству собственник уже в декабре хочет подготовить участок для строительства, - пишут ярославцы в обращении к Михаилу Евраеву и просят защитить их права на нормальную жизнь и достойную окружающую среду.