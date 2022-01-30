Начальник ярославской полиции рассказал, как борются с педофилией в регионе

Начальник УМВД России по Ярославской области генерал-майор Андрей Липилин. Фото: Полина Вачнадзе

За последние два года в России прогремело несколько вопиющих случаев жестокого убийства и насилия над детьми. Из последнего: в 2021 году в Тюмени была похищена, изнасилована и убита 8-летняя Настя Муравьева, в самом начале 2022 года - 5-летняя малышка Вероника Николаева из Костромы.

С подобным ужасом столкнулась и Ярославская область в уже ушедшем 2020 году. Свежа еще в памяти рыбинская трагедия: в изнасиловании и жестоком убийстве двух маленьких сестер обвиняют Виталия Молчанова.

Ситуации часто цикличны: педофилы выходят на свободу и продолжают свою охоту. Каждый из бывших преступников стоит на учете в полиции, но почему-то это не спасает малышей.

Какие меры для борьбы с педофилией принимают в Ярославской области, рассказал начальник УМВД России по Ярославской области генерал-майор Андрей Липилин:

- Чтобы не допустить подобных преступлений, мы делаем профилактическую работу. Мы отрабатываем буквально все сигналы, которые приходят из Интернета, СМИ и даже слухи. Те, кто стоят на учетах за подобные преступления, находятся у нас под надзором. Педофилы регулярно посещают участковых. Бывшие заключенные по закону обязаны сдавать образцы ДНК. Это ввели для формирования базы данных. Мы очень серьезно к этому относимся.

Как мы видим, ничего принципиально нового для защиты детей от преступников не появилось. Но очередная детская смерть, которая произошла в соседней Костроме, наконец-то заставила заговорить о безопасности несовершеннолетних на федеральном уровне. В Госдуме приняли решение о пожизненном наказании для педофилов.

- В голову к преступнику не залезешь. Рыбинский маньяк был тихий, спокойный, с детьми гулял, а потом произошел этот дичайший случай. Человеческий фактор. Никто не думал, даже родители Молчанова были в шоке. Выяснилось же, что он сидел за подобное преступление, но, к сожалению, вышел досрочно за «хорошее поведение». Нелепица, - дополнил Андрей Липилин.

Также начальник ярославской полиции сообщил, что Молчанов до сих пор проходит экспертизы, дело в суд еще не было передано.