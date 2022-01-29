Пьяную сотрудницу суда Ярославской области задержали за рулем иномарки без прав

Девушка из органа власти ругается матом в адрес снимавшего. Фото: "Плохие новости", группа ВКонтакте

Это ДТП произошло еще 23 января, но информация о нем стала общедоступной только через пять дней, 27 числа. В Переславле-Залесском Ярославской области во дворах улицы Октябрьская, машина "Хенде" въехала в авто "Форд". За рулем оказалась 24-летняя сотрудница местного суда в нетрезвом виде.

По всей видимости, пострадавший водитель "Форд" в качестве доказательства начал снимать происходящее после аварии. На его записях слышно, как девушка из органа власти ругается матом в адрес снимавшего.

- Да пошел ты ..., я потом в объяснительной напишу почему ты ... послан, - высказывается сотрудница суда.

В пресс-службе УМВД России по Ярославской области подтвердили, что такое ДТП правда зарегистрировано:

- При оформлении дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ДПС ГИБДД установлено, что 24-летняя женщина управляла автомобилем «Хенде», не имея права управления транспортными средствами. В отношении водителя составлены четыре административных материала о нарушении правил дорожного движения. В наказание предусмотрено наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением прав от полутора до двух лет.

В пресс-службе областного суда Ярославской области сообщили, что административное дело с нарушениями в орган власти еще не поступало:

- По факту размещенной в социальных сетях информации о произошедшем в воскресение, 23 января 2022 года, дорожно-транспортном происшествии с участием сотрудника суда по инициативе председателя Переславского районного суда Ярославской области назначена служебная проверка. В суды Ярославской области дело об административном правонарушении в отношении сотрудника суда пока не поступало.