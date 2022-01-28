Михаил Евраев: «Мы всей областью будем за вас болеть»

Михаил Евраев пожелал спортсменам здорового драйва и спортивных побед. Фото: Правительство Ярославской области

В состав национальной команды вошли ярославцы Максим и Илья Буровы, Станислав и Любовь Никитины, Есения Пантюхова и Анастасия Прыткова.

– На Олимпиаде вам предстоит серьезная борьба за награды. Очень приятно, что более половины национальной сборной по фристайлу – представители Ярославской области. Мы гордимся вашими достижениями и очень рассчитываем, что на этих соревнованиях вы покажете достойные результаты, – сказал глава региона. – Мы всей областью будем за вас болеть. Желаю вам здорового драйва и спортивных побед!

Михаил Евраев рассказал, что сам с детства много занимается разными видами спорта, такими как дзюдо, фехтование, шахматы, бокс и другие.

– Всегда придавал спорту большое значение. В этом залог здорового духа. Наша задача – популяризировать здоровый образ жизни в регионе. Для этого мы запускаем проект «Ярославия спортивная». Это будет целый ряд спортивных мероприятий - соревнования по бегу, самбо, художественной гимнастике, легкой атлетике, гребле на байдарках, а также лыжный марафон, мини-футбол и другие виды. Уверен, что и проект «Ярославия спортивная», и ваши выступления в Пекине, и крупные спортивные события – это этап Кубка мира по фристайлу, который пройдет у нас, и сентябрьский чемпионат мира по волейболу – помогут увлечь массовым спортом, приобщить как можно больше жителей Ярославской области к здоровому образу жизни, – сказал он.

Врио губернатора также встретился 28 января с председателем комитета Государственной Думы ФС РФ по физической культуре и спорту, вице-президентом Российской федерации фристайла Дмитрием Свищевым. Они обсудили развитие фристайла и других видов спорта в регионе.

По словам Дмитрия Свищева, Ярославская область славится своими традициями в спорте. Он также отметил важность развития спортивной инфраструктуры в регионе, хорошие возможности для этого представляет государственно-частное партнерство. В настоящее время утвержден федеральный проект, который предусматривает, начиная с 2023 года, ежегодное субсидирование регионов, реализующих ГЧП-проекты по созданию необходимой инфраструктуры массового спорта.

Михаил Евраев отметил, что регион заинтересован в такой поддержке. ГЧП-партнерство в области уже активно используется. Именно по такой схеме строится новый волейбольный центр.