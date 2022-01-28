В Ярославле подрядчик не выполнил половину ямочного ремонта за 44 миллиона рублей

Подрядчик не выполнил условия контракта. ФОТО: Ярославское УФАС России

В Ярославле компания «Ярдорремстрой» не выполнила ямочный ремонт по контракту на сумму более 44 миллионов рублей, если конкретнее – выполнила только наполовину.

- Ярославским УФАС рассмотрены сведения, представленные Агентством по муниципальному заказу ЖХ города Ярославля о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Ярдорремстрой», который исполнил вышеуказанный контракт на ямочный ремонт только наполовину (работы на сумму более 22 миллионов рублей подрядчиком не выполнены), - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ямы так и остались на улицах Красный съезд и Красноборская. Последняя известна горожанам по инциденту, который произошел 18 ноября прошлого года. Тогда местные жители воткнули портрет мэра Ярославля Владимира Волкова в одну из ям и написали на нем: «Спасибо мэру за дороги».

Подрядчик оправдался тем, что ремонту дорог мешала плохая погода. Согласно строительным нормам работы, укладывать асфальт можно, когда температура воздуха не ниже 10 градусов. При более холодных погодных условиях нужно подмешивать с бетонную смесь специальные добавки, на которые подрядчик не захотел тратиться.

Ярославское УФАС России включило компанию в реестр недобросовестных поставщиков. Помимо этого, «Ярдорремстрой», возможно, привлекут к административной ответственности и оштрафуют на 66 миллионов рублей. Этот вопрос пока рассматривается.