Михаил Евраев: «Проект «Наш двор» – ответ на запрос жителей»

Михаил Евраев подчеркнул, что программа благоустройства дворов должна быть реализована при непосредственном участии жителей. Фото: Правительство Ярославской области

Список дворов, которые будут благоустроены в 2022 году, утвердили 27 января в ходе заседания рабочей группы по реализации губернаторского проекта «Наш двор».

Мероприятие прошло в режиме ВКС под председательством врио губернатора Михаила Евраева с участием глав муниципальных образований. Глава региона обратил внимание всех ответственных за реализацию проекта на сроки и качество выполнения работ.

– Это масштабный проект, который реализуется в очень сжатые сроки. И для того, чтобы сделать его качественно, необходим мониторинг каждого этапа реализации. Контроль за тем, как идет работа, будет осуществляться в ежедневном режиме, – подчеркнул Михаил Евраев. – Важен каждый день, а также четкое понимание графика выполнения работ по каждому муниципальному образованию.

Особое внимание участников совещания глава региона обратил на то, что программа благоустройства должна быть реализована при непосредственном участии жителей.

– Проект «Наш двор» – ответ на запрос жителей. Они хотят видеть дворы уютными, удобными для жизни, комфортными. Поэтому важно, чтобы люди были вовлечены в обязательном порядке в процесс обсуждения и принятия решения о том, как будет выглядеть их двор, – подчеркнул глава региона. – И следующий этап – проведение встреч с жителями и обсуждение проектов будущего благоустройства. И я понимаю, что по тому графику, который мы с вами установили, в течение февраля мы такую работу вместе с жителями должны провести.

По информации пресс-службы правительства области, в утвержденный адресный перечень включены 225 дворовых территорий во всех городских округах и муниципальных районах области. В них будут установлены спортивно-игровые площадки. Также планируются озеленение дворовых территорий, установка урн, скамеек, асфальтирование дворов и проездов к ним, обустройство парковок и пешеходных зон. При необходимости в ряде дворов будет предусмотрена установка ограждений, освещения и камер видеонаблюдения. В рамках программы «Наш двор» также будет установлена 91 спортивно-игровая площадка в сельских территориях.

Кроме того, на основании обращений жителей в городах и поселках появятся 23 обустроенные площадки для выгула и дрессировки собак. В частности, 10 мест для выгула домашних питомцев будут благоустроены в Ярославле, три – в Рыбинске, по два – в Ростове, Тутаеве и Угличе, по одному – в Переславле-Залесском, а также в Гаврилов-Ямском, Даниловском и Ярославском районах.

Справка

По результатам серии встреч и переговоров в федеральных министерствах Михаилу Евраеву удалось добиться выделения 1,2 млрд рублей федеральных средств на благоустройство дворовых территорий в Ярославской области. Дополнительно из региональной казны правительство области выделит 600 млн рублей. Общий бюджет на дополнительные объекты благоустройства составит 1,8 млрд рублей. Все объекты должны быть завершены до конца октября.