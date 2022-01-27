Водителя ярославского автобуса, под колесами которого погибла трехлетняя девочка, отправили в колонию-поселение

В Дзержинском суде Ярославля огласили приговор водителю автобуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дзержинском суде Ярославля огласили приговор водителю автобуса, под колесами которого погибла трехлетняя девочка. 62-летнего мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека.

- Ему назначено наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также лишили права управления транспортными средствами на 2,5 года, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

В Ярославском областном суде уточнили, что с автотранспортного предприятия мать погибшей малышки в качестве компенсации морального вреда получит 1 миллион рублей, а бабушки девочки – по 800 тысяч. Приговор в законную силу еще не вступил.

Это ужасное ДТП произошло в Ярославле 26 августа прошлого года. Водитель автобуса №11 высаживал пассажиров на остановке «Елена Колесова» и, не убедившись, что все люди вышли, закрыл двери и поехал. Но в это время из салона выходили бабушка с внучкой: девочка уже сбыла на проезжей части, а женщина спускалась. Ее руку зажало дверьми, малышка упала и попала прямо под колесо автобуса.

С черепно-мозговой травмой ребенка госпитализировали в реанимацию, но тем же вечером девочка умерла.