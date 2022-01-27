Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье27 января 2022 9:37

В Ярославской области коронавирусом за сутки заразились 357 человек

Умерли семь жителей региона
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
в Ярославской области за сутки коронавирусом заразились 357 человек

в Ярославской области за сутки коронавирусом заразились 357 человек

Фото: Олег Укладов

Очередной день – очередной рекорд: в Ярославской области за сутки коронавирусом заразились 357 человек. С начала пандемии заболели COVID-19 91 687 ярославцев.

Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

Из-за роста количества инфицированных, в регионе введены новые коронавирусные ограничения. Постановлением главного санитарного врача области расширен список сфер, работникам которых необходима вакцинация. Также приостановлена плановая медицинская помощь в больницах.

По данным оперштаба на 27 января, скончались семь человек. С начала пандемии от COVID-19 умер 2 071 ярославец.

Заболели в России: 11 404 617 (+88 816)

Умерли в России: 328 770 (+665)

Коронавирус Covid-19Общество: ВОПРОС ДНЯ
0