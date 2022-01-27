В Ярославской области коронавирусом за сутки заразились 357 человек

в Ярославской области за сутки коронавирусом заразились 357 человек Фото: Олег Укладов

Очередной день – очередной рекорд: в Ярославской области за сутки коронавирусом заразились 357 человек. С начала пандемии заболели COVID-19 91 687 ярославцев.

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Из-за роста количества инфицированных, в регионе введены новые коронавирусные ограничения. Постановлением главного санитарного врача области расширен список сфер, работникам которых необходима вакцинация. Также приостановлена плановая медицинская помощь в больницах.

По данным оперштаба на 27 января, скончались семь человек. С начала пандемии от COVID-19 умер 2 071 ярославец.

Заболели в России: 11 404 617 (+88 816)

Умерли в России: 328 770 (+665)