В Ярославской области коронавирусом за сутки заразились 357 человек

в Ярославской области за сутки коронавирусом заразились 357 человек
Фото: Олег Укладов
Очередной день – очередной рекорд: в Ярославской области за сутки коронавирусом заразились 357 человек. С начала пандемии заболели COVID-19 91 687 ярославцев.
Скриншот Яндекс.Статистика
Из-за роста количества инфицированных, в регионе введены новые коронавирусные ограничения. Постановлением главного санитарного врача области расширен список сфер, работникам которых необходима вакцинация. Также приостановлена плановая медицинская помощь в больницах.
По данным оперштаба на 27 января, скончались семь человек. С начала пандемии от COVID-19 умер 2 071 ярославец.
Заболели в России: 11 404 617 (+88 816)
Умерли в России: 328 770 (+665)