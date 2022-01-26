Михаил Евраев: «В этом году будут приведены в порядок три дворовые территории в поселке Волга и селе Новый Некоуз»

Михаил Евраев: - Новая программа благоустройства коснется более чем двухсот дворов во всех муниципальных районах и городских округах. Фото: Правительство Ярославской области

– Программа будет реализовываться по всей Ярославской области, в том числе и в Некоузском районе. В рамках проекта в этом году будут приведены в порядок три дворовые территории в поселке Волга и селе Новый Некоуз, – сказал Михаил Евраев. – Проект не заканчивается в этом году. Дворы, которые не войдут в программу этого года, будем ремонтировать и благоустраивать в следующем.

По данным пресс-службы регионального правительства, в поселке Волга в программу благоустройства будет включен двор между домами №3 и 5 по улице Орджоникидзе. Здесь планируются асфальтирование, установка лавочек и урн, благоустройство контейнерной площадки, строительство спортивно-игровой площадки.

В селе Новый Некоуз будут отремонтированы придомовые территории во дворе дома №62 по улице Колхозной и во дворе домов №18 и 20 по улице Советской. Благоустройство предполагает асфальтирование дворового проезда, автостоянки, пешеходных дорожек, установку лавочек и урн, освещения.

Кроме этого, по программе «Наш двор» в Некоузском районе будут созданы детские игровые площадки: в селе Марьино у дома №6 по улице Центральной, в селе Шестихино на улице Дорожной, в селе Новый Некоуз – на улице Новой у дома №38 и на улице Мелиораторов у домов №3 и 5, а также в поселке Октябрь на улице Советской.

Как проинформировали в правительстве области, новая программа благоустройства коснется более чем двухсот дворов во всех муниципальных районах и городских округах. Помимо этого, будет построено порядка 100 спортивно-игровых площадок, а также более 20 площадок для выгула собак. До конца февраля должна быть подготовлена ПСД по проектам благоустройства, а также проведено обсуждение вариантов установки игровых площадок с жителями. К 1 мая - завершиться процедуры по определению подрядчиков. К середине октября этого года все объекты должны быть сданы. Всего на благоустройство дворовых территорий региону дополнительно выделено 1,2 млрд рублей из федерального бюджета. Еще 600 млн рублей на эти же цели предусмотрено в региональном бюджете. Это позволит увеличить число реконструируемых дворовых пространств в три раза.