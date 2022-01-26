Очередной антирекорд: в Ярославской области коронавирусом заразились 333 человека

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В Ярославской области поставлен очередной антирекорд: за сутки COVID-19 заразились 333 человека. Шкала заболеваемости стала расти практически сразу после новогодних праздников и тенденции на уменьшение пока не видно. В регионе вновь увеличивается коечный фонд, возможности позволяют оборудовать порядка четырех тысяч коек для пациентов с коронавирусом. С COVID-больными сейчас работают 15 клиник, развернуто около 1600 коек, примерно 1200 из них заняты.

Не идет на спад и смертность: сегодня скончались 11 пациентов. С начала пандемии в регионе умерли 2 070 больных с коронавирусом.

Заболели в России: 11 315 801 (+74 692)

Умерли в России: 328 096 (+648)