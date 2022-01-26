В департаменте образования пояснили, уйдут ли ярославские школьники на дистант

Массового перехода на дистант в Ярославской области пока не планируется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области растет число детей, заболевших коронавирусом. По данным департамента образования, на карантин по COVID-19 25 января были переведены около семи тысяч школьников – это почти 280 классов. Не удивительно, что вопрос про уход на дистанционное обучение все чаще и чаще звучит от родителей. На него ответила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

- Масштабного регионального перехода на этот формат пока не планируется. В настоящее время будет использоваться точечный индивидуальный подход в зависимости от эпидемиологической обстановки в том или ином учреждении. Например, если в школе или классе не менее 20% детей заболели гриппом или ОРВИ, то они отправляются на карантин, где для здоровых детей организуют повторение изученного материала, - пояснила руководитель департамента.

Так же она уточнила, что если по предписанию Роспотребнадзора нужно разобщить детей классе, где есть один-два ребенка, заболевшие COVID-19, то ребят переводят на дистант с возможным изучением нового материала.

Чтобы как-то остановить распространение коронавируса в учебных учреждениях, там вновь усилили санитарные меры. Утром дети должны проходить «фильтр», во время которого выявляются ребята с недомоганием. Помещения регулярно убирают дезинфицирующими средствами, проветривают и обрабатывают антисептиками. Массовые мероприятия сейчас не проводятся, а педагогам настоятельно рекомендуют вести уроки в медицинских масках.