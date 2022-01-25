Михаил Евраев: «Важно, чтобы в Рыбинске все системы жизнеобеспечения работали бесперебойно»

Михаил Евраев пообещал руководству Рыбинска содействие в решении актуальных для города проблем. Фото: Правительство Ярославской области

Они обговорили обеспечение бесперебойной работы коммунальных служб городского округа, в частности, уборку Рыбинска, а также проблемы, для решения которых необходима помощь областных властей.

– В Рыбинске решено немало вопросов. Город развивается. Большая заслуга в этом Дениса Валерьевича. Сейчас важно, чтобы в городе сохранялась стабильная ситуация, чтобы все системы жизнеобеспечения работали бесперебойно, – сказал Михаил Евраев. – Давайте обсудим наиболее актуальные вопросы, которые волнуют вас и жителей Рыбинска, для того чтобы «сверить часы» и посмотреть, чем может область помочь городу, какие нужны решения.

В областном правительстве отмечают, у Алексея Рябченкова, который приступил к исполнению обязанностей главы Рыбинска в связи с досрочным сложением полномочий мэром городского округа Денисом Добряковым, серьезный опыт управления сложным механизмом городского хозяйства. Еще до вступления в должность первого заместителя главы Рыбинска он курировал вопросы городского хозяйства. По словам Алексея Рябченкова, сейчас первоочередное внимание уделяется расчистке дорог и решению острых вопросов по отоплению Рыбинска.

Как процитировали и.о. главы Рыбинска в пресс-службе региона, особенно остро в городе стоит вопрос ремонта коммунальных сетей, принадлежащих ООО «Рыбинская генерация». Их изношенное состояние приводит к тому, что в неделю производится до 50 раскопок тепловых труб для устранения аварий. Требуется увеличение объемов инвестиционной программы компании для обновления сетей. В этой связи Алексей Рябченков попросил помощи областных властей в решении этого вопроса с головной организацией – ТГК-2. Михаил Евраев сообщил, что регион окажет содействие при условии составления городом дорожной карты.

В региональном правительстве проинформировали, что на встрече также обсуждался вопрос поддержки со стороны региона для завершения ремонта дорог и проездов, который не был выполнен в прошлом году. Была затронута и тема капитального ремонта Волжского моста, в частности, сроков окончания проектных работ и изменения объемов финансирования, связанных с подорожанием строительных материалов.