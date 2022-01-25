Михаил Евраев: «Мне бы хотелось, чтобы каждый из вас связывал свое будущее с Ярославским регионом»

На встрече поднимались вопросы о мерах поддержки и льготах для молодых специалистов и другие волнующие молодежь проблемы. Фото: Правительство Ярославской области

В неформальной обстановке он пообщался с победителями номинации «Лучший студент 2021 года» и ответил на вопросы, а также пригласил принять участие в новом масштабном кадровом конкурсе, который стартует в регионе.

– Мне бы хотелось, чтобы каждый из вас связывал свое будущее с Ярославским регионом. Наша задача – заинтересовать вас. Мы запускаем масштабный кадровый конкурс – аналог федерального конкурса «Лидеры России». Для жителей региона это социальный лифт, возможность для развития и работы в органах исполнительной власти, в учреждениях области. В перспективе каждый участник может занять высокую государственную должность. Для правительства области это возможность поддержать наиболее перспективных управленцев, профессионалов, готовых работать в интересах региона, – отметил Михаил Евраев.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, в конкурсе смогут принять участие жители региона в возрасте от 21 года до 55 лет. Победители войдут в резерв управленческих кадров Ярославской области, будут участвовать в образовательной программе развития управленческих навыков, получат гранты на обучение.

На встрече поднимались также вопросы о мерах поддержки и льготах для молодых специалистов, возможностях участия молодежи в политической жизни региона, о конкурсах среди студенческих лидеров. Обсудили и создание новых зон для досуга студентов и, в частности, развитие и наполнение парка Подзеленье в Ярославле.

– Есть планы благоустроить эту территорию, но окончательного проекта пока нет. Поэтому любые идеи приветствуются. Мы открыты для предложений. Уверен, что это место в центре города преобразится и станет точкой притяжения ярославцев и гостей области, – подчеркнул Михаил Евраев.

Глава региона поделился и личными воспоминаниями о студенческой жизни. По его словам, это было живое, беспокойное время. Кроме самой учебы, было много разных приключений. – С огромной теплотой вспоминаю стройотряд на БАМе, своих друзей. Работа была тяжелая, но это было интересно и здорово. До сих пор мы встречаемся, общаемся, ездим вместе кататься на лыжах. Хорошо вас понимаю и прекрасно помню, что чувствовал в те годы, – рассказал врио губернатора.

После встречи, на торжественном мероприятии, посвященном Дню российского студенчества, Михаил Евраев вручил лучшим студентам благодарности главы региона за активное участие в общественной жизни, отличную учебу, достижения в студенческом творчестве.

КСТАТИ По данным пресс-службы регионального правительства, на территории Ярославской области зарегистрировано 19 образовательных организаций высшего образования. По состоянию на 31 декабря 2021 года численность студентов, обучающихся по программам высшего образования, составляет 31052 человека. В целом в расчете на 10 тысяч жителей Ярославской области приходится 298 студентов.