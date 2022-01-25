С Днем студента, кадеты!

Впервые в этом году акция прошла в Ярославском кадетском колледже. Фото: Тамара Смирнова

В этом году журналистов и наших партнеров встретили преподаватели и студенты Ярославского кадетского колледжа. Этот колледж - не обычное учебное заведение. Всех учащихся называют кадетами, они носят форму, а некоторым ребятам даже присвоены звания - ефрейтора, младшего сержанта, сержанта. Преподаватели тоже в форме, в званиях прапорщиков и офицеров.

Говорят, что форма сплачивает. И по кадетам это видно - они веселы, азартны и готовы поддержать друг друга!

Встреча прошла в хорошем темпе, с настоящим драйвом. Каждый смог угоститься ароматными пирожками, печеньем и другой выпечкой, напитками с различными вкусами. А еще - блеснуть своими знаниями и интуицией.

В ходе викторины, отвечая на вопросы ведущего, кадеты выяснили, каковы исторические корни Татьяниного дня, чье имя носит День российского студенчества, какие традиции у него есть, а также что входит в состав современного армейского сухого пайка. Вкусные подарки в индивидуальной упаковке к Дню российского студенчества кадетам приготовили наши постоянные и новые партнеры: гипермаркет «Глобус», Ярославский хлебозавод №1, Угличский завод минеральной воды, «Любимая пекарня», а также армейский магазин «Тактическая точка».

В качестве призов – армейские сухие пайки от «Тактической точки». Фото: Тамара Смирнова

Без аплодисментов и призов не остались и участники конкурса, во время которого юноши и девушки состязались в том, кто, например, быстрее выпьет минеральную воду. Все они получили армейские сухие пайки. Отличный праздник, хорошее настроение!

С «Комсомолкой» — праздновать вкусно! Фото: Тамара Смирнова

Учись по Уставу - завоюешь честь и славу!

Директор Ярославского кадетского колледжа Алексей Кораблев вспоминает о своем студенчестве.

Директор Ярославского кадетского колледжа Алексей Кораблев

- Алексей Сергеевич, какими были ваши студенческие годы?

- Я учился с 1995 по 2000 год в Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского, на факультете физической культуры. Моя специальность по диплому «преподаватель физкультуры и спорта». Могу сказать, что вся наша студенческая жизнь – от первого дня до получения диплома - была очень яркой и насыщенной. Студенчество - это и труд, и тренировки, а при этом - беззаботность, молодость.

- Каким видом спорта вы занимались?

- Я окончил факультет физического воспитания как лыжник, увлекаюсь спортивными командными играми.

- Расскажите об особенностях колледжа, его отличиях от других учреждений профессионального образования.

- В 2014 году в России была реформирована система образования. В результате наше учебное заведение получило наименование «кадетский».

Причина в том, что с 1941 года наш колледж (ранее - ПТУ №13) готовил специалистов по военно-учетным специальностям. Вся эта многолетняя практика была приведена к единому знаменателю: мы даем ребятам востребованные в Вооруженных силах и силовых структурах специальности, а также в полном объеме преподаем начальную военную подготовку.

Все ребята у нас ходят в форме, соблюдают войсковой устав, для преподавателей и кадетов существует система внутренних званий. Можно сказать, что происходящее в колледже - это большая игра, которая подчиняется очень четким правилам. Например, занятия у нас начинаются с построений и докладов.

- Какие специальности наиболее востребованы вашими абитуриентами?

- Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей - профессия входит в общероссийский топ-50 и топ профессий Ярославской области. Важная для нашего колледжа профессия - пожарный. На каждом курсе учатся 2-3 такие группы, более 170 учащихся. Самая молодая специальность - «защита в чрезвычайных ситуациях». Студенты учатся 3 года 10 месяцев и при поступлении проходят вступительные испытания. Это будущие спасатели, которых ждут в МЧС.

- Откуда к вам приезжают учиться ребята?

- У нас есть общежитие, в колледж приезжает немало ребят из регионов Русского Севера, таких как Вологодская и Архангельская, Тверская области.

- Чего вы желаете своим кадетам?

- Дружить, учиться, строить будущее и наслаждаться настоящим!

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