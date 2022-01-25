Алексей Дмитриев: «Главное – стать человеком!»

Директор Любимского аграрно-политехнического колледжа Алексей Дмитриев. ФОТО: Алексей СМИРНОВ

Любимский аграрно-политехнический колледж одно из востребованных учебных заведений региона. Сегодня его директор Алексей Викторович Дмитриев делится своими студенческими воспоминаниями и рассказывает о сегодняшней работе.

В ожидании автобуса, 1991 год (19-летний Алексей Дмитриев - в центре). Фото из личного архива

- Алексей Викторович, как вы выбирали для себя образование и что повлияло на этот выбор?

- В школе я учился неплохо по всем предметам, в аттестате было всего четыре четверки. Мечтал поступить в Ярославское высшее военное финансовое училище или в Рыбинскую авиационную академию. Но в итоге поступил на исторический факультет ЯрГУ. На выборе сказалась в том числе и беседа, на которую меня тогда пригласил первый секретарь Любимского райкома партии, тоже окончивший истфак. По всей видимости, он исходил из того, что для района нужно готовить кадры. Конкурс был высоким, но поступить мне все же удалось. И я ни разу об этом не пожалел: в ЯрГУ встретил и великолепных преподавателей, и интересных студентов-однокашников. Большинству из нас удалось состояться, кто-то пошел в науку, кто-то - в политику или бизнес.

- Вы можете рассказать о самом запомнившемся случае из студенческой жизни?

- Лучше вспомнить тех, с которыми учился. Моим соседом по комнате в общежитии оказался уже отслуживший в армии парень-украинец. И мы очень быстро стали друзьями, несмотря на разницу в возрасте. А вообще, в то время, в конце 1980-х и начале 1990-х, в ЯрГУ учились студенты со всего СССР, это было очень интересное общение, прекрасный опыт.

- Что в учебе давалось вам тяжелее всего и как вы преодолевали эти трудности?

- Учеба на истфаке классического университета отличается тем, что ты должен освоить огромный объем информации, поэтому большую часть времени мы проводили в библиотеке: история КПСС, крестьянства, даже истории стран Африки и Австралии. В общем, множество исторических дисциплин, а также иностранный язык и физкультура. Это было самым главным. Запомнилось и то, что каждую осень мы отправлялись в колхозы - на уборку картошки, цикория. Причем на старших курсах нас уже назначали завхозами бригад - так появлялся опыт организации работы, управления коллективом, решения хозяйственных задач.

За чтением книг в областной библиотеке им. Некрасова, 1990 год. Фото из личного архива

- Как вы пришли в колледж?

- Оканчивая университет, я женился, затем вернулся в Любим. Сначала преподавал в деревенской школе, а затем пришел в училище, которое потом стало колледжем, и им руковожу вот уже 13 лет.

- Какие пожелания вы могли бы адресовать нынешним студентам?

- Чтобы они становились настоящими людьми, увлеченными своим делом и неравнодушными к ближним, к окружающему миру. Самое страшное – это равнодушие, апатия, потухшие глаза. Человеку важно понимать, чем и для чего он занимается, где живет.

Кстати, в феврале колледж отметит 50-летний юбилей. Это бывшее сельское училище №6 ныне входит в список 100 лучших образовательных организаций.