Михаил Евраев: «Необходимо мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы улучшить ситуацию»

С 14 по 20 января поступило 2819 сообщений от ярославцев с жалобами, в том числе и на плохое состояние дорог. Фото: Правительство Ярославской области

Уборка снега, содержание придомовых территорий, межквартальных проездов, дорог и тротуаров на территории области в зимний период стали главной темой оперативного совещания в правительстве области, которое провел врио губернатора Михаила Евраева. В режиме ВКС в мероприятии приняли участие главы муниципальных районов и городских округов.

– Уборка снега – это тот вопрос, который сейчас волнует всех жителей, во всех районах и городах области. По сравнению с прошлым годом количество осадков в этом году увеличилось в 2,5 раза. Значительно возросла нагрузка на дорожную технику и людей. Ситуация сложная и в Ярославле, и в других муниципальных образованиях. Не везде получается оперативно убирать и вывозить снег, что доставляет неудобство жителям– сказал Михаил Евраев. – При проведении работ, важно уделять внимание не только центральным, но и второстепенным улицам, дворам, своевременно вывозить снег. Необходимо мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы улучшить ситуацию.

Как сообщил заместитель председателя правительства области Виктор Неженец, из-за припаркованных машин затруднена механизированная уборка снега, поэтому очень важна работа управляющих компаний с жителями. Кроме того, не все УК имеют свой штат снегоуборочной техники, зачастую привлекают ее по разовым договорам, в этой связи встает вопрос своевременности заключения договоров на зимний период.

Глава региона поручил главам районов и городских округов обратить внимание на работу управляющих компаний и проконтролировать исполнение ими обязанностей. А также взять вопрос уборки снега и содержания территорий под постоянный личный контроль и представлять отчет о проводимой работе и имеющихся проблемах.

– Надо понять, есть ли у управляющих компаний возможности и ресурсы для исполнения своих обязанностей, и если нужна помощь, то какая, чтобы их работа осуществлялась на должном уровне, – сказал Михаил Евраев.

Областному департаменту госжилнадзора совместно с муниципальными органами власти поручено усилить контроль за исполнением норм по содержанию и уборке дворовых территорий, в случае нарушений – составлять протоколы и привлекать к ответственности. Также муниципалитетам поставлена задача синхронизировать работу управляющих компаний, отвечающих за уборку придомовых территорий, и подрядных организаций, выполняющих уборку дорог общего пользования, определить дополнительные места для вывоза и складирования снега.

Отдельное внимание в ходе оперативного совещания было уделено результатам мониторинга сообщений жителей в социальных сетях. По данным ЦУР, в систему «Инцидент менеджмент» с 14 по 20 января поступило 2819 сообщений, что на 2 тысячи больше, чем за минувший период. Более всего волнуют ярославцев темы состояния дорог и благоустройства. По данным ЦУР, рост числа обращений по дорогам в три раза прежде всего связан с обильными снегопадами. Кроме того, наблюдается снижение обращений по вопросам ЖКХ, социального обслуживания, распространения коронавирусной инфекции и работы общественного транспорта.

Пресс-служба областного правительства информирует, что по вопросам качества уборки региональных трасс можно сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу ГКУ ЯО «Ярдорслужба» по телефону: (4852) 78-95-20. Обращаться с жалобами на ненадлежащее содержание муниципальных дорог нужно в городские и районные администрации. О некачественной уборке дворов следует сообщить в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации или направить письменное заявление в адрес УК с требованием провести осмотр территории. В случае, если управляющая организация не отреагировала на заявление или выполнила работы некачественно, можно обратиться в орган государственного жилищного надзора через систему ГИС ЖКХ или лично, придя по адресу г. Ярославль, ул. Чехова, д.5.