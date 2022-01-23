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Общество23 января 2022 9:26

Горожане раскритиковали идею создания "Биопарка Ярославль": "Транспортом займитесь"

В создание крупнейшего в стране биопарка планируют инвестировать более 10 миллиардов рублей, но ярославцы просят сначала решить вопросы с автобусами и очистить город от снега
Полина Вачнадзе
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В создание крупнейшего в стране "Биопарка Ярославль" планируют инвестировать более 10 миллиардов рублей. ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

В создание крупнейшего в стране "Биопарка Ярославль" планируют инвестировать более 10 миллиардов рублей. ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

Мэр Ярославля Владимир Волков на странице ВКонтакте рассказал о своем участии в V Форуме ЦФО по государственно-частному партнерству, который прошел в Московской области.

- Форум посвящен вопросам создания качественной инфраструктуры в городах, способствующей повышению уровня жизни населения и росту экономики регионов. На обсуждение вынесены темы городского хозяйства, благоустройства, а также сфер туризма, образования, спорта, здравоохранения, - написал градоначальник.

Ярославский зоопарк собираются вывести в топ-10 российских зоопарков. ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

Ярославский зоопарк собираются вывести в топ-10 российских зоопарков. ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

Сам он выступил с докладом о "Биопарке Ярославля", который собираются построить на базе зоопарка к 2030 году. Планы как всегда грандиозные: на территории в 200 гектаров будут размещены рестораны и кафе, оздоровительный центр, зоны проведения иппотерапии, дельфинотерапии, гарденотерапии.

- В биопарке, в отличие от зоопарка, животные находятся почти в естественной среде, - рассказал Владимир Волков. - Для реализации проекта нам нужно развивать инфраструктуру: строить гостиницы, создавать дополнительные вольеры, оборудовать научную и реабилитационную базы.

Целей у этого грандиозного проекта несколько: увеличить турпоток в зоопарке до 1,5 миллионов человек в год, вывести ярославский зоопарк в топ-10 российских, создать новые рабочие места и привлечь инвестиции в размере 10 миллиардов рублей.

Туристов, поток которых хотят резко увеличить за счет открытия биопарка, неприятно удивят ярославские улицы.

Туристов, поток которых хотят резко увеличить за счет открытия биопарка, неприятно удивят ярославские улицы.

Фото: Влада Красоткина

Ярославцы порывы градоначальника не оценили...

- Город весь снегом завален, а мы все по форумам катаемся. Работать нужно в городе и приводить его в порядок здесь, на своем рабочем месте, - пишет в комментариях под постом Николай Брагин. - Вы, наверное, в другом городе живете, все обочины тротуаров везде завалены снегом, снег нужно вывозить, а не к обочине отваливать. Пройдитесь по городу пешком, сами все увидите.

- Какой парк? Транспортом займитесь. Народ вечером уехать не может на Нижний поселок. Вы народ спросите, нужен ему парк? И на какие шиши будет построен, - спрашивает Елена Чистякова.

- Пешеходные переходы - не опишешь, брать надо штурмом! Переходили по пешеходному переходу на Красноборской возле остановок Сиреневая и пос.Маяковского: перепад между дорогой и подходом к ней уже к полуметру приближается! Попробуйте перейти с детской коляской! А пожилым людям как быть? - негодует Ирина Мишурко.

Такие сосульки сейчас "украшают" многие ярославские дома

Такие сосульки сейчас "украшают" многие ярославские дома

Фото: Полина Вачнадзе

Общество: ВОПРОС ДНЯ