Горожане раскритиковали идею создания "Биопарка Ярославль": "Транспортом займитесь"

В создание крупнейшего в стране "Биопарка Ярославль" планируют инвестировать более 10 миллиардов рублей. ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

Мэр Ярославля Владимир Волков на странице ВКонтакте рассказал о своем участии в V Форуме ЦФО по государственно-частному партнерству, который прошел в Московской области.

- Форум посвящен вопросам создания качественной инфраструктуры в городах, способствующей повышению уровня жизни населения и росту экономики регионов. На обсуждение вынесены темы городского хозяйства, благоустройства, а также сфер туризма, образования, спорта, здравоохранения, - написал градоначальник.

Ярославский зоопарк собираются вывести в топ-10 российских зоопарков. ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

Сам он выступил с докладом о "Биопарке Ярославля", который собираются построить на базе зоопарка к 2030 году. Планы как всегда грандиозные: на территории в 200 гектаров будут размещены рестораны и кафе, оздоровительный центр, зоны проведения иппотерапии, дельфинотерапии, гарденотерапии.

- В биопарке, в отличие от зоопарка, животные находятся почти в естественной среде, - рассказал Владимир Волков. - Для реализации проекта нам нужно развивать инфраструктуру: строить гостиницы, создавать дополнительные вольеры, оборудовать научную и реабилитационную базы.

Целей у этого грандиозного проекта несколько: увеличить турпоток в зоопарке до 1,5 миллионов человек в год, вывести ярославский зоопарк в топ-10 российских, создать новые рабочие места и привлечь инвестиции в размере 10 миллиардов рублей.

Туристов, поток которых хотят резко увеличить за счет открытия биопарка, неприятно удивят ярославские улицы. Фото: Влада Красоткина

Ярославцы порывы градоначальника не оценили...

- Город весь снегом завален, а мы все по форумам катаемся. Работать нужно в городе и приводить его в порядок здесь, на своем рабочем месте, - пишет в комментариях под постом Николай Брагин. - Вы, наверное, в другом городе живете, все обочины тротуаров везде завалены снегом, снег нужно вывозить, а не к обочине отваливать. Пройдитесь по городу пешком, сами все увидите.

- Какой парк? Транспортом займитесь. Народ вечером уехать не может на Нижний поселок. Вы народ спросите, нужен ему парк? И на какие шиши будет построен, - спрашивает Елена Чистякова.

- Пешеходные переходы - не опишешь, брать надо штурмом! Переходили по пешеходному переходу на Красноборской возле остановок Сиреневая и пос.Маяковского: перепад между дорогой и подходом к ней уже к полуметру приближается! Попробуйте перейти с детской коляской! А пожилым людям как быть? - негодует Ирина Мишурко.