25 января студенты могут бесплатно посетить музеи и театры Ярославской области

Ярославский художественный музей примет участие в акции ко Дню студента. ФОТО: ЯХМ ВКонтакте

25 января студенты смогут бесплатно посетить музеи и театры Ярославской области. Для того, чтобы попасть на мероприятие, нужно будет только предъявить студенческий билет. Об этой акции ко Дню студента на своей странице в Instagram рассказал глава региона Михаил Евраев.

- К акции присоединились федеральные, региональные, муниципальные и даже частные учреждения культуры. Список получился большим. Их сотрудники готовят специальные программы и мастер-классы. Обещают, что будет интересно, - написал врио губернатора.

Рассказываем, куда студенты, причем, не только местные, но и со всей России, могут бесплатно сходить в свой "профессиональный" праздник.

Ярославль

- Ярославский музей-заповедник,

- Ярославский художественный музей,

- Музей-заповедник Н.А.Некрасова "Карабиха",

- Музей имени В.Ю.Орлова,

- Музей современного искусства "Дом муз".

Бесплатные мастер-классы и экскурсии пройдут театре имени Федора Волкова, Ярославском цирке, Областной библиотеке имени На.А.Некрасова, Областной юношеской библиотеке имени А.А.Суркова.

Бесплатные киносеансы состоятся в Ярославском планетарии и КЗЦ "Миллениум".

Рыбинск

- Рыбинский музей-заповедник.

Скидки на входной билет 25 января сделают музей фортепиано, музей "Затопленные святыни" и музей "Советская эпоха".

Бесплатные мастер-классы и экскурсии готовят Рыбинский театр кукол, Рыбинский драматический театр и библиотечно-информационный центр "Радуга".

Углич

- Угличский кремль.

Переславль-Залесский

- Переславль-Залесский музей-заповедник.

Тутаев

- Музей "Борисоглебская сторона",

- Экспозиция "Дом купца С.А.Вагина".

Село Вятское

- Музей русской предприимчивости,

- Музей возвращенной Святыни,

- Музей «Магазин венской мебели».

Пошехонье

- Пошехонский народный музей.