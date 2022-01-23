25 января студенты могут бесплатно посетить музеи и театры Ярославской области

Ярославский художественный музей примет участие в акции ко Дню студента. ФОТО: ЯХМ ВКонтакте
25 января студенты смогут бесплатно посетить музеи и театры Ярославской области. Для того, чтобы попасть на мероприятие, нужно будет только предъявить студенческий билет. Об этой акции ко Дню студента на своей странице в Instagram рассказал глава региона Михаил Евраев.
- К акции присоединились федеральные, региональные, муниципальные и даже частные учреждения культуры. Список получился большим. Их сотрудники готовят специальные программы и мастер-классы. Обещают, что будет интересно, - написал врио губернатора.
Рассказываем, куда студенты, причем, не только местные, но и со всей России, могут бесплатно сходить в свой "профессиональный" праздник.
Ярославль
- Ярославский музей-заповедник,
- Ярославский художественный музей,
- Музей-заповедник Н.А.Некрасова "Карабиха",
- Музей имени В.Ю.Орлова,
- Музей современного искусства "Дом муз".
Бесплатные мастер-классы и экскурсии пройдут театре имени Федора Волкова, Ярославском цирке, Областной библиотеке имени На.А.Некрасова, Областной юношеской библиотеке имени А.А.Суркова.
Бесплатные киносеансы состоятся в Ярославском планетарии и КЗЦ "Миллениум".
Рыбинск
- Рыбинский музей-заповедник.
Скидки на входной билет 25 января сделают музей фортепиано, музей "Затопленные святыни" и музей "Советская эпоха".
Бесплатные мастер-классы и экскурсии готовят Рыбинский театр кукол, Рыбинский драматический театр и библиотечно-информационный центр "Радуга".
Углич
- Угличский кремль.
Переславль-Залесский
- Переславль-Залесский музей-заповедник.
Тутаев
- Музей "Борисоглебская сторона",
- Экспозиция "Дом купца С.А.Вагина".
Село Вятское
- Музей русской предприимчивости,
- Музей возвращенной Святыни,
- Музей «Магазин венской мебели».
Пошехонье
- Пошехонский народный музей.