В Ярославской области за сутки коронавирусом заразились 258 человек

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В Ярославской области по данным оперштаба за сутки коронавирусом заразились 258 человек. Умерли от COVID-19 четыре человека.

С прошедших выходных ежедневный прирост жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией вырос на 10%. В связи с этим, 21 января, правительство региона обсудило введение дополнительных ограничениях.

Всего с начала пандемии в области ковидом заразились 90 124 человека, умерли – 2 043.

Заболели в России: 11 044 986 (+57 212)

Умерли в России: 325 433 (+681)