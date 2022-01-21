В Ивановской области задержан первый заместитель руководителя департамента здравоохранения

В Иванове задержан чиновник из регионального департамента здравоохранения. Скриншот с видео, оперативная съемка УФСБ России по Ивановской области

В Ивановской области пресечены факты мошенничества при освоении бюджетных денег, которые были выделены на закупку медицинского оборудования. По данным регионального Управления ФСБ, представителем коммерческой организации во время закупки медицинской техники была похищена сумма более 10 миллионов рублей.

- По данному факту следственным подразделение УФСБ России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в ведомстве.

Во время расследования были получены сведения о том, что к совершению данного преступления может быть причастен Алексей Буянкин – первый заместитель руководителя областного депздрава. 18 января чиновник был задержан, а 19-го заключен под стражу на два месяца.

На время следствия Алексей Буянкин отстранен от работы.

На службу в департамент здравоохранения Ивановской области Алексей Буянкин перешел в 2019 году. До этого он руководил городской клинической больницей №2 Иваново и занимал должность главного врача Вичугской ЦРБ.