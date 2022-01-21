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Общество21 января 2022 11:40

Ярославский кот в валенках из собственной шерсти стал звездой интернета

Видео с ним набирают в интернете больше 50 тысяч просмотров
Анастасия Голубева
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Кот Марсель в валенках из своей шерсти

Кот Марсель в валенках из своей шерсти

Фото: Правительство Ярославской области

Ярославский кот, которого зовут Марсель, стал звездой интернета. Видео с его участием набирают в интернете больше 50 тысяч просмотров. Недавно Марселя даже показали в программе «Доброе утро» на Первом канале.

Хозяйка кота – Роза Ивановна мастерит из его шерсти валенки, в которых Марсель потом вальяжно лежит.

- На счастье получилось так, что я однажды ходила в социальный центр и там было рукоделие, - рассказала женщина в интервью Первому каналу. - И меня научили делать валенки.

Теперь, благодаря этому умению Розы Ивановны, Марселя полюбили многие ярославцы и россияне в целом.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ