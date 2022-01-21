В Ярославской области за неделю от коронавируса умерли 27 человек

Число госпитализированных с COVID-19 в Ярославской области снова начало расти Фото: Олег Укладов

КП-Ярославль подводит итоги недели с 14 по 21 января и рассказывает о ситуации с коронавирусом в области. За эти дни от COVID-19, по данным оперштаба, скончались 27 человек, с начала пандемии вирус убил 2039 ярославцев.

За семь дней поставлено 1517 новых диагнозов, с начала пандемии COVID-19 заболели 89 866 человек.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 45326;

Рыбинск – 8998;

Ростовский МР -4638;

Переславский городской округ - 4998;

Тутаевский МР -3567;

Ярославский МР - 4301;

Угличский МР -3928;

Борисоглебский МР - 1585;

Некрасовский МР -1882;

Гаврилов-Ямский МР – 1531;

Пошехонский МР - 1230;

Рыбинский МР -1503;

Даниловский МР - 1429;

Мышкинский МР - 792;

Большесельский МР - 807;

Некоузский МР - 1058;

Любимский МР - 875;

Первомайский МР - 829;

Брейтовский МР – 589.

К сожалению, вновь начало расти число госпитализированных: по данным на прошлую пятницу, было занято 983 койки в COVID-госпиталях, на сегодняшний день – уже 1070. У 793 пациентов коронавирус подтвержден, у 277 – типичная клиника вируса.

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