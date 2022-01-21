В Ярославской области за неделю от коронавируса умерли 27 человек

Число госпитализированных с COVID-19 в Ярославской области снова начало расти
Фото: Олег Укладов
КП-Ярославль подводит итоги недели с 14 по 21 января и рассказывает о ситуации с коронавирусом в области. За эти дни от COVID-19, по данным оперштаба, скончались 27 человек, с начала пандемии вирус убил 2039 ярославцев.
За семь дней поставлено 1517 новых диагнозов, с начала пандемии COVID-19 заболели 89 866 человек.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 45326;
Рыбинск – 8998;
Ростовский МР -4638;
Переславский городской округ - 4998;
Тутаевский МР -3567;
Ярославский МР - 4301;
Угличский МР -3928;
Борисоглебский МР - 1585;
Некрасовский МР -1882;
Гаврилов-Ямский МР – 1531;
Пошехонский МР - 1230;
Рыбинский МР -1503;
Даниловский МР - 1429;
Мышкинский МР - 792;
Большесельский МР - 807;
Некоузский МР - 1058;
Любимский МР - 875;
Первомайский МР - 829;
Брейтовский МР – 589.
К сожалению, вновь начало расти число госпитализированных: по данным на прошлую пятницу, было занято 983 койки в COVID-госпиталях, на сегодняшний день – уже 1070. У 793 пациентов коронавирус подтвержден, у 277 – типичная клиника вируса.
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