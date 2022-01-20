Михаил Евраев: «Мы создадим новый социальный лифт для нашей талантливой молодежи, сделаем органы власти соответствующими требованиям времени»

Михаил Евраев уверен, что конкурс поможет выявлять и продвигать перспективных управленцев и специалистов. Фото: Правительство Ярославской области

По словам главы региона, он начнется в ближайшее время. Победителей конкурса включат в кадровый резерв региона. Это заявление он сделал во время рабочего визита в Мышкинский район, выступая с отчетом перед жителями об итогах ста дней работы в Ярославской области.

Врио губернатора рассказал о своих принципах формирования кадровой политики. Михаил Евраев считает, что региону нужна новая система подбора кадров, которая будет основываться на открытой конкурсной системе отбора. Он уверен, это поможет выявлять и продвигать перспективных управленцев и специалистов, готовых работать для людей и в интересах развития региона.

- В ближайшие месяцы в Ярославской области стартует масштабный кадровый конкурс. С его помощью талантливые ярославцы, профессионалы своего дела, пройдя тщательный отбор и обучение, смогут занять должности в органах исполнительной власти региона, в администрациях районов и городов, организациях и учреждениях. Так мы создадим новый социальный лифт и для нашей талантливой молодежи, сделаем органы власти более подвижными и соответствующими требованиям времени, повысим качество оказываемых государственных и муниципальных услуг, – отметил Михаил Евраев.

Напомним, ранее, 17 января, Михаил Евраев изменил кадровый состав и структуру региональных органов исполнительной власти. Он принял решение самостоятельно исполнять полномочия председателя правительства Ярославской области. Глава региона назначил новых заместителей председателя правительства области и директоров департаментов. Сообщил об объединении департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности с департаментом инвестиций и промышленности и о том, что департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов будет разделен на департамент жилищно-коммунального хозяйства и департамент энергетики и регулирования тарифов. Кроме того, пройдет централизация кадровых служб. Это стало первым шагом масштабного обновления органов исполнительной власти региона.