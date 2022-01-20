Михаил Евраев умеет глубоко погружаться в проблемы людей, открыт в общении

Врио губернатора Михаил Евраев не дает скоропалительных обещаний, но слово держит. Фото: Правительство Ярославской области

Президент РФ Владимир Путин назначил Михаилв Евраева врио губернатора Ярославской области 12 октября 2021 года. И хотя три месяца во главе региона – срок не очень большой, уже можно подвести какие-то итоги. Своим мнением о работе врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева с сайтом «КП-Ярославль» поделились лидеры общественного мнения региона.

Депутат Ярославской областной думы Антон Капралов:

- 100 дней пролетели очень быстро. Мне импонирует тот контакт по взаимодействию, который установился между исполнительной и законодательной властью региона. С Михаилом Яковлевичем несколько раз встречались на заседаниях облдумы. Очень конструктивный диалог состоялся по принятию главного финансового документа на текущий год – бюджет бездефицитный, а самое главное, все социальные обязательства, в том числе и принятые ранее, исполнены. Настоящим подарком для жителей области стал проект «Наш двор» - благодаря инициативе главы региона и привлечению дополнительных федеральных средств будут отремонтированы несколько сотен дворов. Наша фракция «Единая Россия» в облдуме постоянно ведет конструктивный диалог с главой региона, мы часто встречаемся. И я считаю, что только в такой обстановке можно продуктивно работать на благо жителей Ярославской области.

Глава Угличского муниципального района Анатолий Курицин:

- Михаил Яковлевич прост в общении, доступен и для глав муниципальных образований, и для простых жителей. Врио губернатора умеет анализировать и вникать в суть проблем, но не дает скоропалительных обещаний. Конструктивно ведет диалог, понимая ситуацию на местах и потребности муниципальных образований, сельских поселений. Показательный пример в этом плане новая программа «Наш двор», которая позволит значительно увеличить объемы благоустройства дворовых территорий и вывести его на качественно новый уровень. Очень важно, что глава региона поставил задачу по развитию Углича, как города Золотого кольца, и при этом главное внимание уделяет интересам жителей и повышению качества их жизни.

Главный врач Областной больницы Александр Корнилов:

- Хотел бы отметить открытость Михаила Яковлевича и стремление глубоко погружаться в проблематику. Лично познакомился с ним вчера, когда Михаил Яковлевич посетил наше учреждение, чтобы посмотреть, как оно работает. Его визит был полной неожиданностью для нас всех. Он долго и скрупулезно изучал все нюансы работы больницы, уделяя внимание и обеспеченности кадрами и технических оснащением учреждения. Встретился не только с сотрудниками, но и с пациентами, спросил и их мнение о нашем учреждении. Отметил его заинтересованность в вопросах заработной платы наших работников, в планах по развитию больницы. Очень радует, когда руководитель области следует принципу «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».