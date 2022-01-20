В Ярославле меняется схема движения автобусов №4 и №49

В Ярославле меняется схема движения двух автобусов и вводятся три маршрута Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле, по просьбе жителей Липовой горы, изменили схему движения двух автобусов: №4 и №49. По новым схемам они будут ходить с 22 января.

Автобус №4 будет заезжать в поселок Куйбышева и на улицу Индустриальную. Маршрут 49-го автобуса продлевают до больницы №2. Ездить он будет по улице Попова через проспект Фрунзе, Индустриальную и Пирогова.

Кроме того, в первом квартале этого года в Ярославле вводят три новых маршрута: №№ 50, 92 и 64. Рассказываем о схемах их движения.

Автобус №50 «Ярославль Главный – Осташинское кладбище»: Привокзальная площадь – улица Чехова – улица Чкалова – улица Добрынина – Промышленное шоссе – улица Промышленная – улица Осташинская.

Автобусы №92 «Улица Павлова» – «ТЦ «Аксон»: улица Павлова – улица Гагарина – Московский проспект – Богоявленская площадь – улица Первомайская – площадь Волкова – улица Первомайская – Красная площадь – проспект Октября – площадь Карла Маркса – проспект Октября – улица Полушкина роща – Тутаевское шоссе – Ленинградский проспект – проспект Дзержинского – улица Громова. В обратном направлении: улица Громова – проспект Дзержинского – Ленинградский проспект – проспект Октября – площадь Карла Маркса – проспект Октября – Красная площадь – улица Ушинского – площадь Волкова – улица Комсомольская – Богоявленская площадь – Московский проспект – улица Гагарина – улица Павлова.

Автобус №64 «Улица Автозаводская» – «Машприбор»: улица Чкалова – проспект Толбухина – проспект Октября – площадь Карла Маркса – проспект Ленина – улица Республиканская – Октябрьская площадь – улица Урочская – улица Дачная – проспект Авиаторов – проспект Машиностроителей. В обратном направлении: проспект Машиностроителей – проспект Авиаторов – улица Дачная – улица Урочская – Октябрьская площадь – улица Республиканская – проспект Ленина – площадь Карла Маркса – проспект Октября – улица Чкалова.