«Ух, жарко!»: в Ярославле проходят Крещенские купания

Примерно с 21 часов горожане приходили окунаться Фото: Анастасия Голубева

В ночь с 18 на 19 января многие жители Ярославля решились окунуться в ледяную воду. Корреспондент «КП-Ярославль» побывал у купели в Петропавловском парке и поговорил с горожанами, которых не испугал мороз и ночное купание в проруби.

Купель Петропавловского парка Фото: Анастасия Голубева

К купели в парке люди начали приходить около девяти часов вечера. Рядом с церковью апостолов Петра и Павла, где было устроено место для купания, дежурили спасатели, сотрудники полиции и Росгвардии. Люди переодевались в специально оборудованной палатке, в которой находилась тепловая пушка. Оттуда отважные горожане выходили в одних купальниках и плавках, некоторые накрывались сверху полотенцем.

Кто-то шел к купели, накинув сверху полотенце Фото: Анастасия Голубева

Добежав до купели, ярославцы вели себя совершенно по-разному. Одни как можно быстрее спускались по лесенке в прорубь и окунались три раза, перекрестившись. Другие же наблюдали за первопроходцами и настраивались на решительный шаг.

- Надеюсь, водичка теплая? Хотя бы 15 градусов есть? А то я не полезу, - шутил молодой человек, залезая в ледяную воду.

После окунания ярославцы с удовольствием делились впечатлениями Фото: Анастасия Голубева

Спасатели одобрительно улыбались и внимательно наблюдали за состоянием нырявших.

Примерно в 23 часа спасатели подвели промежуточные итоги Крещенской ночи: все относительно спокойно, без происшествий. По словам спасателей, горожане обычно приходят окунаться до трех часов ночи. И действительно, к полуночи людей у проруби становилось все больше.

Некоторые просто наблюдали за происходящим, кто-то из местных жителей приходил на разведку, чтобы с утра самому опуститься в холодную святую воду.

- Под Сергиевым Посадом есть ключ, уже там окунались сегодня. Мы время от времени участвуем в Крещенских купаниях, не каждый год, - рассказывает жительница области. - Когда вылезаешь из купели, жар идет по всему телу.

У купели дежурили спасатели Фото: Анастасия Голубева

Ярославцы с разными реакциями поднимались из проруби. Кто-то кричал: «Ух, жарко», а один мужчина несколько раз повторил жене перед тем, как подойти к полынье: «Главное - сразу дай мне халат».

- Вода - кипяток просто! Я уже восьмой год подряд в прорубь ныряю, замечательная закалка, - поделился молодой человек, только что вылезший купели.

На Крещенские купания приходили целыми компаниями Фото: Анастасия Голубева

- Весь год держу тело в тонусе: хожу в баню, обтираюсь снегом и обливаюсь холодной водой, - рассказывает другой местный житель. - К этой процедуре надо готовиться морально, но здесь больше характер играет роль, а не физическая подготовка.

Люди и правда шли к купели с позитивом. Радостные эмоции перекрывали страх ледяной воды, которая, того гляди, начинала замерзать. Но горожане не давали ей этого сделать, благодаря своему горячему настрою