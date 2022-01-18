Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Кострома 18 января 2022 12:34

Костромичей попросили помочь юным мамам

В Центре социальной помощи организовали пункт приема товаров первой необходимости
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Центре социальной помощи организовали пункт приема товаров первой необходимости

В Центре социальной помощи организовали пункт приема товаров первой необходимости

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Костромской Центр социальной помощи семье и детям организовал сбор товаров первой необходимости для юных мам. Жителей города и области просят приносить вещи, которые могут пригодиться несовершеннолетним беременным и несовершеннолетним девочкам, ставшим мамами.

Все желающие могут передать в Центр кроватки, коляски, пеленальные столы, стулья для кормления и другие предметы. Их принимают по адресу: Кострома, улица Крупской, дом №21. Телефон: 43-23-53.

Все собранные товары передадут юным мамам в постоянное пользование.

Общество: ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ