Костромичей попросили помочь юным мамам

В Центре социальной помощи организовали пункт приема товаров первой необходимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Костромской Центр социальной помощи семье и детям организовал сбор товаров первой необходимости для юных мам. Жителей города и области просят приносить вещи, которые могут пригодиться несовершеннолетним беременным и несовершеннолетним девочкам, ставшим мамами.

Все желающие могут передать в Центр кроватки, коляски, пеленальные столы, стулья для кормления и другие предметы. Их принимают по адресу: Кострома, улица Крупской, дом №21. Телефон: 43-23-53.

Все собранные товары передадут юным мамам в постоянное пользование.