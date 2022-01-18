В Ивановской области спасатели сняли со льда рыбака с инсультом

В минувшие выходные спасатели Ивановской области и доставляли рыбака со льда на берег, и выводили заблудившегося из леса. ФОТО: Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области

Прошедшие выходные для спасателей Ивановской области были богаты на события. Днем 15 декабря дежурному Юрьевецкого поисково-спасательного отряда поступил звонок с подстанции скорой помощи. Как оказалось, на Волге стало плохо рыбаку. Два спасателя на снегоходе доставили мужчину на берег, где им занялись уже медики. Рыбака, с предварительным диагнозом инфаркт или инсульт, отправили в клинику Кинешмы.

- Лед окреп и рыбаки без боязни могут выходить на свой промысел. Однако при этом не надо забывать про свое здоровье, - предупреждают в Управлении по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области.

В воскресенье спасателям пришлось отправиться в лес – пришло сообщение о том, что недалеко от деревни Беркино в труднопроходимом месте обнаружили труп мужчины. Его нужно было перевезти к дороге. При помощи снегохода и спинального щита специалисты управления это сделали. Но отдых был недолог: около 11 вечера снова пришлось ехать в лес. На этот раз на поиски заблудившегося инвалида третьей группы. Мужчину искали три часа и нашли у деревни Полуниха, после чего доставили домой на Кохомское шоссе. Плутая среди деревьев, ивановец прошел больше шести километров.

Также в выходной день спасатели выезжали на ДТП: из автомобиля, вылетевшего в кювет, доставали пострадавшего. А под занавес случился пожар в деревне Почевино Лежневского района. Когда пожарные приехали на место, двухэтажный деревянный дом уже полностью горел. К счастью, никто не пострадал. Это и еще то обстоятельство, что имущество было застраховано, и служит утешением хозяину дома.