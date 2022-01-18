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Общество18 января 2022 9:30

В Ярославле во время Крещенских купаний ограничат движение транспорта

Ограничения коснутся пяти участков города
Анастасия Голубева
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Ограничения в районе реки Нора

Ограничения в районе реки Нора

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня вечером в районах, где будут проходить Крещенские купания, ограничат движение для машин.

А конкретно - с 18 часов 18 января до 8 часов 19 января схема стоянок, остановок и движения транспорта изменится в районах:

- реки Нора;

Ограничения в районе реки Нора

Ограничения в районе реки Нора

Фото: Мэрия Ярославля

- Свято-Введенского Толгского монастыря;

Ограничения в районе Толгского монастыря

Ограничения в районе Толгского монастыря

Фото: Мэрия Ярославля

- Петропавловского парка;

Ограничения в районе Петропавловского парка

Ограничения в районе Петропавловского парка

Фото: Мэрия Ярославля

- Тверицкой набережной в районе Церкви Софии Премудрости.

Ограничения в районе Тверицкой набережной

Ограничения в районе Тверицкой набережной

Фото: Мэрия Ярославля

Завтра, 19 января, те же самые ограничения будут действовать в районе парка Подзеленье с 7 до 22 часов.

Ограничения в районе парка Подзеленье

Ограничения в районе парка Подзеленье

Фото: Мэрия Ярославля

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ