В Ярославле во время Крещенских купаний ограничат движение транспорта

Ограничения в районе реки Нора Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня вечером в районах, где будут проходить Крещенские купания, ограничат движение для машин.

А конкретно - с 18 часов 18 января до 8 часов 19 января схема стоянок, остановок и движения транспорта изменится в районах:

- реки Нора;

Ограничения в районе реки Нора Фото: Мэрия Ярославля

- Свято-Введенского Толгского монастыря;

Ограничения в районе Толгского монастыря Фото: Мэрия Ярославля

- Петропавловского парка;

Ограничения в районе Петропавловского парка Фото: Мэрия Ярославля

- Тверицкой набережной в районе Церкви Софии Премудрости.

Ограничения в районе Тверицкой набережной Фото: Мэрия Ярославля

Завтра, 19 января, те же самые ограничения будут действовать в районе парка Подзеленье с 7 до 22 часов.