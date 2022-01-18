В Ярославле во время Крещенских купаний ограничат движение транспорта

Ограничения в районе реки Нора
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле сегодня вечером в районах, где будут проходить Крещенские купания, ограничат движение для машин.
А конкретно - с 18 часов 18 января до 8 часов 19 января схема стоянок, остановок и движения транспорта изменится в районах:
- реки Нора;
Ограничения в районе реки Нора
Фото: Мэрия Ярославля
- Свято-Введенского Толгского монастыря;
Ограничения в районе Толгского монастыря
Фото: Мэрия Ярославля
- Петропавловского парка;
Ограничения в районе Петропавловского парка
Фото: Мэрия Ярославля
- Тверицкой набережной в районе Церкви Софии Премудрости.
Ограничения в районе Тверицкой набережной
Фото: Мэрия Ярославля
Завтра, 19 января, те же самые ограничения будут действовать в районе парка Подзеленье с 7 до 22 часов.
Ограничения в районе парка Подзеленье
Фото: Мэрия Ярославля