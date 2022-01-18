Крещение в Ярославской области-2022: места, где оборудованы иордани, и время их работы

В Ярославле к одному из главных православных праздников оборудуют пять купелей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области полным ходом идет подготовка к Крещению. О традициях этого праздника и правилах поведения рядом с иорданями мы уже рассказывали в одном из материалов «Комсомолки».

В Ярославле к одному из главных православных праздников оборудуют пять купелей:

- Толгский монастырь, река Волга: с 20:00 18 января до 20:00 19 января,

- Петропавловские пруды у храма Петра и Павла: с 20:00 18 января до 20:00 19 января,

- Храм Софии Премудрости Божией в районе Тверицкой набережной, река Волга: с 20:00 18 января до 20:00 19 января,

- Троицкий храм в поселке Норский, река Нора: с 20:00 18 января до 20:00 19 января,

- Центральный городской пляж, река Которосль: с 09:00 до 22:00 19 января.

В Ярославской области на Крещение обустроят порядка 40 иорданей.

Ярославский район:

- деревня Прусово, река Волга, Церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы: с 00:00 до 01:00 19 января,

- село Сарафоново, река Пажица, Церковь Казанской иконы Божьей матери: с 00:00 до 03:00 и с 10:00 до 15:00 19 января,

- село Лучинское Церковь Иоакима и Анны: с 00:00 до 01:00 19 января,

- озеро Тарасово, село Толбухино, Церковь Рождества Христова село Давыдово: с 00:00 до 01:00 19 января,

- село Туношна, река Туношонка, Храм Рождества Пресвятой Богородицы: с 00:00 до 01:00 и с 10:00 до 15:00 19 января.

- село Курба, река Курбица, Храм Всемилостивого Спаса с. Васильевское: с 00:00 до 01:00 19 января,

- село Солонец, река Которосль, Церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы: с 12:00 до 13:30 19 января.

Рыбинск:

- купель на спасательной станции в поселке Переборы: с 00:00 до 17:00 19 января,

Переславль-Залесский:

- Переславль, устье реки Трубеж, Храм Сорока мучеников: с 19:00 до 21:00 18 января,

- с.Новоалексеевка, Свято-Алексиевское архиерейское монастырское подворье, источник Алексия человека Божия: с 13:00 до 17:00 19 января,

- с. Купань, источник великомученицы Варвары: с 23:30 18 января до 02:30 19 января,

- с.Никитская Слобода, источник прп.Никиты Столпника: с 23:30 18 января до 02:30 19 января,

- Николо-Сольбинский монастырь, река Сольба: с 23:30 18 января до 02:30 19 января.

Борисоглебский район:

- 1.5 км от села Красново, источник: с 23:30 18 января до 03:00 19 января,

- село Кондаково, Высоковского СП, источник прп. Иринарха Затворника: с 24:00 18 января до 02:30 19 января.

Брейтовский район:

- Иордань рядом с Богородице-Никольской часовней, село Брейтово: с 00:00 до 02:30 19 января,

- деревня Захарино, река Санжеева у церкви: с 00:00 до 02:30 19 января.

Гаврилов-Ямский район:

- Заячье-Хомское СП, село Унимерь, Храм Троицы Живоначальной, пруд: с 23:00 18 января до 01:30 19 января,

- Великосельское СП, село Великое, Храм Рождества Богородицы, пруд Черный: с 10:00 до 15:00 19 января,

- село Шопша, пруд у храма Смоленской иконы Божией Матери: с 23:00 18 января до 01:30 19 января.

Даниловский район:

- село Покров, ул. Петрушинская на территории родника: с 23:00 18 января до 01:30 19 января,

- Данилов, родник близ храма Вознесения Господня (пересечение улиц Первомайская и Володарского): с 23:00 18 января до 01:00 19 января.

Мышкинский район:

- река Волга в районе дома №1 по ул. Ленина: с 14:00 до 20:00 19 января.

Некрасовский район:

- село Кувакино, пруд: с 01:00 до 04:00 19 января,

- сп Некрасовское, частная территория, ОАО санаторий «Малые Соли» река Солоница: с 23:30 18 января до 02:00 19 января.

Некоузский район:

- Севернее села Верхне-Никульское, река Ильд: с 20:00 18 января до 02:00 19 января и с 09:00 до 12:00 19 января.

Первомайский район:

- деревня Бабицино, река Урча: с 00:00 до 02:00 19 января,

- село Кукобой, река Ухтома: с 00:00 до 02:30 19 января.

Пошехонский район:

- Прорубь в реке Согожа, 10 метров от спасательной станции: с 11:00 18 января до 01:30 19 января.

Ростовский район:

- Ростов, Спасо-Яковлевский мужской монастырь, пруд на территории: с 02:00 до 05:00 19 января,

- Семибратово, Глебово, Татищевского сельского округа (купель на источнике Святителя Василия Великого): с 00:00 до 02:00 и с 12:00 до 14:00 19 января.

Тутаевский район:

- Тутаев, в районе Воскресенского собора, у дома 98: с 23:00 18 января до 02:00 19 января,

- Святой источник Святого Николая (г. Тутаев, ул. Ярославская): с 23:00 18 января до 02:00 19 января,

- Святой источник на реке Ковать: с 23:00 18 января до 02:00 19 января,

- Пруд, поселок Никульское, ул. Дорожная, за домом 1: с 23:00 18 января до 02:00 19 января.

Угличский район:

- Углич, река Волга (выход из каменного ручья): с 23:30 18 января до 02:00 19 января и с 11:00 до 14:00 19 января,

- село Дивная Гора, река Воржехоть, Свято-Троицкий Дивногорский храм: с 11:00 до 14:00 19 января,

- село Архангельское, пруд, церковь Михаила Архангела: с 11:00 до 14:00 19 января.