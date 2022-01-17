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Иваново17 января 2022 13:17

В Ивановской области ожидают увеличение числа заболевших COVID-19

Повысится и количество госпитализаций
Полина Вачнадзе
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В Ивановской области прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом

В Ивановской области прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом

Фото: Алиса ТИТКО

В Ивановской области прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом и, соответственно, увеличение числа госпитализаций. Об этом сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

- Мы готовимся к кратному увеличению этих показателей. Будем рассматривать возможность перевода части сотрудников на дистанционную работу, если ситуация ухудшится. Эти меры позволят разорвать цепочку передачи вируса, - пояснил глава областного депздрава.

И уточнил, что если от одного человека COVID-19 могли подхватить вирус 3-4 человека, то при омикроне заболевший может заразить до 45 человек.

По данным оперштаба на 17 января, в Ивановской области за сутки поставлены 113 новых диагнозов COVID-19. Всего с начала пандемии заболел 70 041 житель региона. За сутки скончались восемь человек, с начала пандемии – 2 641.

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