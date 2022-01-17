В Костроме возобновили строительство детского сада в поселке Первый

Детский сад в поселке Первый Костромы должны сдать в ноябре. ФОТО: администрация Костромы

В поселке Первый Костромы возобновили строительство детского сада. Прежний подрядчик, ООО ПКФ «Новотек», со своими обязанностями не справился и контракт с ним из-за низких темпов работ был расторгнут. На объект вышла ярославская компания «Алгоритм», которая должна наверстать упущенное.

На данный момент готовность объекта невелика: взведена коробка здания, вставлены оконные блоки, частично смонтирована система отопления и вентиляции. На двух секциях из трех положена кровля.

По словам нового подрядчика, на следующей недели на территорию будущего детского сада завезут стройматериалы, после чего на объект выйдут 40 рабочих.

- В первую очередь необходимо дать отопление в здании, чтобы появилась возможность проводить отделку помещений. Объем работ на объекте большой и затягивать с их проведением не стоит. С нашей стороны контроль за ходом строительства будет ежедневным, - сказал глава Костромы Алексей Смирнов.

Строители пообещали решить вопрос с отоплением до конца месяца. Полностью сделать детский сад ярославский подрядчик обязан к концу ноября.