В Ярославской области изменили структуру трех департаментов

Изменения коснутся работы трех департаментов Ярославской области Фото: Полина Вачнадзе

В правительстве Ярославской области произошли серьезные кадровые ротации, которые озвучил врио губернатора Михаил Евраев. Также изменения коснутся работы трех департаментов.

Департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов будет разделен на два департамента: департамент жилищно-коммунального хозяйства и департамент энергетики и регулирования тарифов.

- Эти две важные сферы, к которым особенно чувствительны жители, теперь получат больше внимания правительства области, - пояснил врио губернатора Михаил Евраев.

Департамент регионального развития и внешнеэкономической деятельности, а также департамент инвестиций и промышленности, наоборот, объединили в одну структуру.

- Развитие - это, прежде всего, промышленный успех региона, который невозможен без инвестиций. Теперь эти два ведомства будут работать в едином контуре, как одна структура, - отметил Михаил Евраев.

Кроме того, в ведение управления по работе с кадрами теперь входит централизация кадровых служб. Также будут централизованы непрофильные функции департаментов.

– Все строительные работы и кадровый отбор, распределенные по различным департаментам, будут объединены в соответствующие единые системы. Полномочия будут закреплены за Управлением по работе с кадрами и Департаментом строительства, соответственно. Это позволит повысить качество работы и снизить бюрократические препоны, – сказал Михаил Евраев и добавил, что в дальнейшем централизация коснется бухгалтерий и правовых отделов.