Посмотрите наверх: ярославцы опасаются снежных лавин с крыш и проклинают «кашу» под ногами

Такие страшные сосульки висят на крышах жилых домов. ФОТО: Рада Шпилевая

В Ярославль после сильных морозов пришла оттепель. Казалось бы, такая погода должна радовать горожан, но минусов у резкого потепления оказалось больше. На тротуарах, дорогах и во дворах города образовалась настоящая снежная каша, которая без преувеличения мешает ярославцам жить. Страдают все: и пешеходы, и автомобилисты. А для туристов такое равнодушное отношение к столице Золотого кольца России стало настоящим шоком.

Снежные горы у вокзала Ярославль-Главный Фото: Анастасия Голубева

- Не убирают вообще, даже на центральных улицах города. Я думала, что улица Свободы – это лицо Ярославля, а тут выходишь и переживаешь, что на тебя с крыш снег упадет или ты внизу в нем увязнешь, - поделилась жительница Санкт-Петербурга Валерия.

Она приехала на выходные отдохнуть в Ярославль, но как раз это сделать ей и не удалось. По словам Леры, гулять по таким улицам невозможно: «Сейчас это достаточно травмоопасно».

Такую картину можно наблюдать на улице Свободы Фото: Анастасия Голубева

Однако некоторые участки города все-таки почищены. Местные жители подметили, что площадь Советская и улица Кирова почти всегда находятся в идеальном состоянии, и там всегда ездит снегоуборочная техника.

- На самом деле дороги в городе более-менее почищены, но заезды и выезды из дворов – ужасны. Приходится каждый раз буквально впрыгивать в машину, а потом, выезжая, ты не понимаешь, впишешься в поворот или нет. Во дворах снежная каша, парковаться негде. Один день не выйдешь на улицу – снега навалит еще больше, - рассказала автомобилист Мария. – Также, тяжело припарковаться сейчас в городе на обочине, потому что весь снег, который счищает техника, потом складируется по сторонам дорог.

Во дворы машинам очень проблематично заезжать Фото: Анастасия Голубева

Снежные завалы на дорогах еще полбеды, на крышах жилых домов и других зданий висят огромные сосульки и снежные шапки, которые в любой момент могут упасть на голову. КП-Ярославль писала о неприятной истории, произошедшей в декабре прошлого года: на жительницу поселка Бутусовский с крыши упал снежный булыжник и сломал женщине палец на руке.

Горожане опасаются за свое здоровье. ФОТО: Рада Шпилевая

Коммунальщики постоянно отчитываются по поводу того, что в городе регулярно работают снегоуборочные машины и приводятся в порядок крыши домов.

- Работа по очистке кровель идет в плановом режиме. В Дзержинском районе примерно 150 потенциально опасных крыш. Планы по очистке составляются ежедневно и корректируются в соответствии с погодными условиями. Управляющие организации оперативно реагируют на текущую ситуацию, на сегодняшний день замечаний к их работе нет, - рассказал 12 января первый заместитель главы территориальной администрации Дзержинского района Антон Кириллов.

Такие снежные "шапки" в любой момент могут упасть на голову. ФОТО: Рада Шпилевая

Начальник общего отдела АО «Управдом Дзержинского района» Павел Власов в тот же день отметил, что с самого утра кровельщики, получив задание, выходят на объект, это, как правило, не один дом, а целая дворовая территория. Графики уборки составляются в зависимости от текущей ситуации и обращений жителей, количество заявок может варьироваться от двух, трех и до 30 в сутки. В день убирается до 50 домов.

Подобная работа проводится и в других районах. Но не так оперативно, как хотелось бы. Ярославцы говорят, что под крышами им просто страшно ходить: «Выходишь из дома и не знаешь, успеешь проскочить или тебя накроет снежной лавиной».