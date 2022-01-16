16 января в Ярославской области загорелась котельная в Большесельском районе

До 5:09 утра с огнем боролись 13 спасателей на пяти машинах. Фото: МЧС России по Ярославской области

В Большесельском районе Ярославской области 16 января произошел большой пожар. На улице Центральная №1 около трех часов ночи загорелась местная котельная. До 5:09 утра с огнем боролись 13 спасателей на пяти машинах.

- Уничтожена кровля, оконные рамы, дверь общей площадью 188 квадратных метров. Есть пострадавшие, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

По предварительной информации трое рабочих, которые на момент пожара находились внутри здания, госпитализированы с ожогами.

Спустя пару часов после аварии прокуратура Ярославской области организовала проверку. На место происшествия выехал прокурор Большесельского района Светлана Смирнова.

На место происшествия выехал прокурор Большесельского района Светлана Смирнова. Фото: Прокуратура Ярославской области

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о теплоснабжения населения, промышленной безопасности и безопасности жизни и здоровья граждан, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Ситуация поставлена на контроль исполняющим обязанности прокурора области Дмитрием Чумаком.