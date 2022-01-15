В Ярославской области к Крещению оборудуют 40 купелей, пять - в Ярославле Фото: Артем КИЛЬКИН

19 января все верующие будут отмечать один из главных православных праздников - Крещение. К этому дню в Ярославской области будут оборудованы 40 купелей, пять из них - в Ярославле:

- на реке Волге у Толгского монастыря,

- на Петропавловских прудах у храма Петра и Павла,

- в районе Центрального пляжа на реке Которосль,

- в районе Тверицкой набережной у храма Софии Премудрости Божией,

- на реке Норе у троицкого храма в Норском.

Начальник Центра ГИМС Евгений Сирота и настоятель храма Леонтия Ростовского иерей Сергей Миронов рассказали об основных правилах безопасности во время Крещенских купаний, а также о православных традициях, связанных с праздником.

Пьяных не пустят

Подразделения МЧС и полиции уже провели необходимую подготовку, которая будет гарантировать безопасность и удобство всех, кто захочет окунуться в прорубь. - Будут задействованы более 400 человек и около 140 единиц техники. В систему безопасности также включатся суда на воздушной подушке, чтобы в случае чего до пострадавших можно было быстро добраться по льду. В общем, МЧС и полиция обеспечат охрану правопорядка, безопасные условия для купания и примут необходимые антитеррористические меры, - сказал Евгений Сирота.

Пьяных людей к купанию не допустят, это может привести к непоправимому, несмотря на все меры контроля Фото: Алексей БУЛАТОВ

У каждой купели будет находиться дежурный фельдшер или машина скорой помощи. Сами купели собираются делать только в тех местах, где толщина льда более 25 сантиметров. С двух сторон от проруби установят лестницы, чтобы удобнее было заходить и выходить, а внутри купельпрорубь оградят, чтобы людей не затянуло течением под лед. Место вокруг проруби покроют песком или опилками. Кстати, пьяных людей к купанию не допустят, за этим проследят сотрудники Росгвардии.

Кстати, по данным гидрометцентра, погода в Крещение ожидается хорошая: ночью мороз от 17 до 10 градусов, днем -7...-9.

Грехи купелью не смоешь

Отец Сергий рассказал, откуда пошла традиция купания в проруби на Крещение и в чем, собственно, заключается ее смысл.

- Православные христиане в эту ночь вспоминают о Крещении Иисуса Христа в Иордане Иоанном Крестителем. И, начиная с этой реки и по всей Земле, люди окунаются в тех местах, где они родились. Но делать это совсем не обязательно, даже если ты верующий. Если не верующий, тем более. Если человек чувствует зов своего сердца и имеет крепкую веру, он может окунуться в прорубь или в любую другую купель, как ему захочется, - говорит он.

Некоторые считают это своеобразной жертвой Богу, показателем смирения и готовности претерпеть испытание ради Него. Некоторые даже могут назвать это небольшим подвигом. И каждый из них будет по-своему прав. Ведь главное – это вера. Вера в то, что ты не заболеешь, в то, что после купания у тебя появится чуть больше сил. И, наоборот, это может пойти человеку во вред, если он окунается только из-за того, что «надо», или потому что его заставляют родственники, или потому что «все купаются, а я что, хуже?». Такие люди просто без всякого смысла подвергают свой организм большому стрессу.

Некоторые считают купание в иордани - своеобразной жертвой Богу, показателем смирения и готовности претерпеть испытание ради Него Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще хуже, если желание искупаться приходит вследствие алкогольного опьянения. Если человек в этом состоянии окунется в ледяную воду, он может потерять контроль или начать делать глупости, которые потом приведут к плачевным последствиям. Об этом предупредили и отец Сергий, и Евгений Николаевич.

- Хочу еще сказать кое-что о распространенном заблуждении. Многие считают, что, окунаясь в прорубь, человек смывает с себя все грехи. Но это не так. Грехи отпускаются только во время исповеди, а ледяная вода разве что укрепит вашу закалку. Еще одно заблуждение – что нельзя заболеть. Заболеть вполне возможно, особенно если человек не создает себе холодовой стресс регулярно. Действительно, вера в Бога во многом помогает людям и не позволяет им простудиться. Но для тех, кто окунается для галочки или чтобы кому-то что-то доказать, шанс заболеть очень велик, - так подытожил отец Сергий.